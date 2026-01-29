Muovinen osa suihkupään pidikkeessä helpottaa elämää, jos suihkupää on jätetty pidikkeessä hyvin korkealle.
Osassa suihkuista suihkupään pidikkeen alla on muovinen osa, joka on narulla kiinni pidiketangon yläreunassa. Kaikista suihkuista tätä ei löydy.
Tämä mystinen härpäke saattaa olla monelle tuttu, kun sen kuvan näkee, mutta harva tietää, mitä siitä vetäessä tapahtuu.
Katso yllä olevalta videolta lisäosan hyvin yksinkertainen käyttötarkoitus.
