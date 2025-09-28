Miten korjataan vetoketju? Suutarin nopealla niksillä onnistut helposti itse kotona.
Rikki mennyt vetoketju voi harmittaa, mutta vaatekappaletta ei välttämättä tarvitse sen vuoksi heittää menemään.
Kampin Suutarin suutarimestari Hannu Heiskanen kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa vuonna 2022, että vetoketjua tarvitsee harvoin edes vaihtaa. Vetoketjun korjaamiseen on itse asiassa niinkin helppo ratkaisu, ettei suutari välttämättä edes veloita siitä mitään.
– Todella yksinkertainen niksi, suutari vinkkaa.
Yllä olevalla videolla Heiskanen näyää, kuinka rikki menneen vetoketjun voi korjata kotonakin simppelillä niksillä.