Kummitteleeko kylpyhuoneessasi nuhruinen lasinen suihkuseinä?

Siivouksen tämän hetken trendikkäimmäksi pariksi voi eittämättä nimetä etikan ja ruokasoodan. Yhdistelmää voi käyttää monissa eri kodin siivouskohteissa.

Myös käytössä tahriintuneen lasisen suihkuseinän voi pestä helposti ja ennen kaikkea myrkyttömästi väkiviinaetikalla ja ruokasoodalla. Lisäksi tarvitset puolikkaan sitruunan ja vettä.

Parasta kikassa on se, ettei pesuun tarvitse käyttää minkäänlaisia henkeen käyviä, allergisoivia tai pahimmillaan jopa luonnolle haitallisia tököttejä.

Katso videolta, kuinka pesukikka toimi Fannin tuhruiseen lasiseen suihkuseinään.

Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa.