Lopettamisuhan alla oleva STT on ehtinyt toimia Suomessa liki 140 vuotta.
Jos STT todella lopettaa toimintansa nykymuodossaan ensi maaliskuun lopussa, päättyy samalla liki 140-vuotinen kappale suomalaisen tiedonvälityksen historiaa.
Kansallisena uutistoimistona STT on tuottanut uutisia ja uutiskuvia laajasti suomalaisille tiedotusvälineille ja kansainvälisen uutistoimistoverkoston kautta myös ulkomaille.
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Uutistoimiston historia ulottuu vuoteen 1887. Se aloitti lähettämällä uutisia maakuntalehdille lennätinverkon kautta.
Ensimmäiset vuodet uutistoimisto kulki nimellä Suomen Sähkösanomatoimisto, kunnes vuonna 1915 Suomen Uutistoimiston ja Suomen Sähkösanomatoimiston yhdistyessä nimeksi tuli STT, Suomen Tietotoimisto.
Lehtikuva, joka perustettiin vuonna 1951, yhdistyi osaksi STT:tä vuonna 2010.
2000-luvulla STT on käynyt läpi useammat muutosneuvottelut, joissa yhtiön henkilöstömäärää on vähennetty.