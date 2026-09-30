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STT:n historia ulottuu 1800-luvulle – "Aika ja raha loppuivat kesken"

STT:n historia ulottuu 1800-luvulle – "Aika ja raha loppuivat kesken"

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lopettivat

STT:n palveluiden käyttämisen vuodenvaihteessa 2025–2026. Suurimman asiakkaan päätös oli STT:lle kova isku, ja sen jälkeen viime helmikuussa päättyneet muutosneuvottelut johtivat jälleen uusiin

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"Aika ja raha loppuivat kesken"

Vielä vuosi sitten STT:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta sanoi , että he tekisivät kaikkensa, jottei STT:n koko toimintaa jouduttaisi ajamaan alas.

– Sopeuttaminen osoitti, että nykymuotoinen tekeminen olikin kalliimpaa kuin alun perin oli suunniteltu. Muutossuunnitelma ja sen aikajänne näytti kaikille osapuolille liian pitkältä ja epävarmalta taloudellisesti, joten ei saatu sitoutuneita omistajia lähtemään viemään koko muutosta läpi, Putkiranta kertoo MTV Uutisille tänään.