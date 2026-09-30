Katalonian alueella riehui tiistaina paljon tuhoa aiheuttanut myrsky.
Barcelonan kaupungin ja sen lähialueiden yli pyyhkäisi tiistaina raju myrsky. Rankkasateet ovat johtaneet useisiin kaupunkitulviin ja aiheuttaneet lukuisia vaaratilanteita.
Hurjin sademäärä mitattiin Barcelonan alueella sijaitsevassa Canaletesin kylässä, jossa satoi tiistaina peräti 94 milliä vain kolmen tunnin aikana.
Pelastuslaitos oli puoleenpäivään mennessä vastannut jo yli 300 hälytykseen. Gavàn kunnassa nainen ja vauva pelastettiin vedenvaraan joutuneesta autosta. Molemmat selvisivät tilanteesta säikähdyksellä.
– Älä mene ulos. Älä mene hakemaan autoasi. Älä mene kellareihin. Jos vesi nousee sinua kohti, siirry korkeammalle. Jos olet ulkona, hakeudu suojaan turvalliseen paikkaan, vaaratiedotteessa sanotttiin Catalan News -lehden mukaan.
Yli miljoonalle ihmiselle annettiin tiistaina viranomaisten toimesta kehotus pysyä sisätiloissa. Sääolot aiheuttivat häiriöitä myös liikenteessä.
Useiden junamatkojen lisäksi ainakin 100 lentoa on jouduttu perumaan.
– Siellä on ollut itärannikolla voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ne ovat jo liikkuneet eteenpäin, mutta epävakainen sää jatkuu myös Barcelonan alueella, kertoo MTV Uutisten meteorologi Mette Mannonen.
Myrskyn odotetaan jatkavan matkaa pohjoiseen ja pyyhkäisevän keskiviikon aikana Gironan kaupungin yli.