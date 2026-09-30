Suomalaispelaajien vahvat otteet lentopallon EM-kisoissa ovat herättäneet paljon kiinnostusta kansainvälisillä kentillä, toteaa kotimaan ykkösagentti Nisse Huttunen.

Huttusen talliin kuuluu tämän syksyn EM-pronssijoukkueesta kaikkiaan seitsemän pelaajaa, mukaan lukien hakkuri Joonas Jokela, libero Voitto Köykkä, kapteeni Antti Ronkainen ja EM-mitalipeleissä passarin paikan ottanut Santeri Välimaa.

Otteet EM-kentillä eivät heti näy pelaajamarkkinoilla, sillä kaikilla suomalaisille oli jo seura alkavaan sarjakauteen lähdettäessä, mutta kiinnostus sensaatiojoukkuetta kohtaan on ollut silti kovaa.

– Minullekin on tullut kasapäin viestejä seurojen johtajilta, valmentajilta, muilta pelaajilta ja agenttikollegoiltakin, mikä on tosi harvinaista. Se on tiedossa, että he tekivät jotain hienoa, Huttunen kertoo.

Suomen riveistä yleispelaaja Nooa Marttila nostettiin turnauksen tähdistökentälliseen, mikä on pelaajalle valtava meriitti tulevilla markkinoilla. 21-vuotias Marttila on aloittamassa jo kolmannen kautensa Ranskan liigassa, jota Huttunen pitää erittäin hyvänä hautomona ennen kaikkea vastaanottoon keskittyville yleispelaajille ja liberoille.

Huttusen mielestä myös Suomen libero Voitto Köykkä olisi ansainnut tähdistövalinnan.

– Olin melkein varma, että Köykkä on All Starsissa ennemmin kuin Puolan libero (Jakub Popiwczak). Tämä sanottiin myös Puolan mediassa, että ”Vote” oli kyllä parempi ja olisi ansainnut valinnan, Huttunen harmittelee.

– Mutta se oli Nooalle hieno homma, ja antaa varmasti lisäbuustia nuorelle miehelle.

Kovissa sarjoissa

Lentopallossa liikkuvat rahat eivät nouse lähellekään esimerkiksi koripallossa maksettavia palkkoja. Aivan maailman kärkipelaajat saattavat yltää kausipalkoissaan lähelle miljoonaa euroa.

Parhaita palkanmaksajia ovat kovatasoisimmat Puolan, Turkin ja Italian liigat, mutta erot ovat suuria huippusarjojen sisälläkin.

Tavallisesti suomalaisten kohdalla puhutaan Huttusen mukaan noin 25–50 000 euron käteen jäävästä nettopalkasta. Seurat maksavat tämän päälle esimerkiksi asunnon ja auton.

Libero Voitto Köykkä on aloittamassa neljännen kautensa Euroopan kovimmassa ammattilaissarjassa Puolassa.AFP / Lehtikuva

EM-pronssijoukkueesta valtaosa pelaa jo nyt varsin hyvissä eurooppalaisissa seuroissa. Ensi kaudella Luka Marttila ja Fedor Ivanov nähdään kovatasoisessa Turkin liigassa, ja Voitto Köykkä jatkaa jo neljättä kauttaan kovia pelejä puolalaisessa Gdanskissa.

Nooa Marttila, Severi Savonsalmi, Veikka Lindqvist ja Niklas Breilin nähdään suomalaisille tutussa Ranskan liigassa, minkä lisäksi Miika Haapaniemi pelaa Kreikassa, Santeri Välimaa Saksassa, Petteri Tyynismaa Japanissa ja kapteeni Antti Ronkainen Belgiassa.

– Köykkä on pelannut jo useamman vuoden Puolassa, joka on mielestäni maailman paras sarja. Sanoisin, että kaikilla muilla on vielä reilusti varaa mennä ylöspäin sekä rahallisesti että tasollisesti, Huttunen arvioi.

– Ja maan sisällä on tietysti aina mahdollisuus päästä parempaan seuraan. Nyt kun esimerkiksi Tyynismaa menee Japaniin vähän pienempään seuraan, hän voi hyvän kauden jälkeen tarjota itseään isompiin seuroihin siellä.

Viime kaudella suomalaispelaajista Jokela juhli mestaruutta Turkissa, Ivanov Saksassa sekä Ronkainen ja Breilin Belgiassa. Finaaleihin omissa sarjoissaan ylsivät Välimaa, Savonsalmi ja Haapaniemi.

Suomen EM-kisapelaajien edustamat seurat:

Pelaaja Pelipaikka Seura 2025–26 Seura 2026–27 Antti Ronkainen Yleispelaaja Maaseik (BEL 1.) Maaseik (BEL 1.) Luka Marttila Yleispelaaja Fenerbahce (TUR 5.) Gebze (TUR 9.) Niko Suihkonen Yleispelaaja Tours (FRA 3.) Dinamo Bukarest (ROM 1.) Nooa Marttila Yleispelaaja Nice (FRA 8.) Arago de Sete (FRA 5.) Veikka Lindqvist Hakkuri Milano (ITA 7.) Chaumont (FRA 12.) Joonas Jokela Hakkuri Ankara (TUR 1.) Dinamo Bukarest (ROM 1.) Alexej Zhbankov Keskipelaaja TSV Haching München (11.) WWK Volleys München (GER-uusi) Miika Haapaniemi Keskipelaaja Roeselare (BEL 2.) Syros (GRE 10.) Petteri Tyynismaa Keskipelaaja Düren (GER 4.) Kagoshima (JPN-II 5.) Severi Savonsalmi Keskipelaaja Galati (ROM 2.) Montpellier (FRA 1.) Fedor Ivanov Passari Berlin (GER 1.) Gaziantep (TUR 10.) Santeri Välimaa Passari Lüneburg (GER 2.) Lüneburg (GER 2.) Eemi Tervaportti Passari Gebze (TUR 9.) Gebze (TUR 9.) Niklas Breilin Libero Maaseik (BEL 1.) Chaumont (FRA 12.) Voitto Köykkä Libero Gdansk (POL 9.) Gdansk (POL 9.)

Seuran yhteydessä suluissa on mainittu joukkueen sijoitus sarjassaan kaudella 2025–26.

Uutena kartalle on viime vuosina tullut Romanian liiga, johon viime kaudella Turkin mestarijoukkue Ankarassa kakkoshakkurin roolissa ollut Joonas Jokela siirtyy yhdessä Niko Suihkosen kanssa Dinamo Bukarestin riveihin.

– Sielläkin talous on nousussa, mikä tarkoittaa, että sinne menee tosi hyviä pelaajia ja liigan taso nousee. Se on ihan mielenkiintoinen lisä tähän Euroopan markkinaan.

– Vielä 5–10 vuotta sitten Romania oli minulle vähän niin kuin ”no go”. Siellä oli vielä liikaa sellaista itämentaliteettia, että jätettiin palkat maksamatta, Huttunen kertoo.

Ulkomaiset agentit liikkeellä

Maajoukkueen menestys poikii todennäköisesti jatkossa joitain suomalaispelaajien siirtoja yhä kovempiin sarjoihin ja seuroihin, sillä EM-kisoissa annetut näytöt toimivat hyvänä vertailukohtana pelaajien todellisesta tasosta.

– Se vaikuttaa suoraan siihen, että seurajohtajien on ollut helpompi ottaa vaikka Slovenian kuutos-yp (kuudenneksi kovin yleispelaaja) kuin Suomen kolmos-yp, koska se on kovempi maajoukkue, vaikka se kyseinen pelaaja saattaa olla huonompi, Huttunen vertaa.

Huttunen oli omalla pelaajaurallaan voittamassa kahta Saksan Bundesliigan mestaruutta SCC Berlinin paidassa. A-maaotteluita hän pelasi urallaan 53.

Useat suomalaispelaajat nostivat osakkeitaan lentopallon pelaajamarkkinoilla EM-kisoissa./All Over Press

Suomen uuden maajoukkuepolven nousu on herättänyt myös ulkomaiset agentit. Aiemmin Huttunen on hoitanut pitkälti kaikkien kotimaisten pelaajien asioita, mutta Luka Marttilan siirtyminen italialaiseen toimistoon veti samasta ikäluokasta myös muita perässä.

– Eivät ulkomaiset agentit ole ennen täällä käyneet kyselemässä meidän pelaajiamme, koska siitä ei ole ollut heille mitään hyötyä. Nyt he ovat kummasti tulleet tänne ja vieneet pelaajiamme, Huttunen toteaa.

– Monet suomalaisista huippupelaajista eivät ole minun asiakkaitani, mutta he voivat olla varmoja siitä, että jos ulkomaalaisen tekijän kanssa asiat hoituvat huonosti, niin varmasti he myös tietävät, että kenelle voivat sen jälkeen soittaa.