Moni pelkää karhua, mutta jopa pieni ampiainen on aiheuttanut Suomessa viime vuosina enemmän kuolemia kuin karhu.

Japanissa karhut ovat vuoden sisään aiheuttaneet historiallisen paljon kuolemantapauksia ja loukkaantumisia. Suomalaisen karhuasiantuntijan mukaan karhuja ei tarvitse pelätä Suomessa enempää kuin aiemminkaan.

Suurpetoekologian tutkimusprofessori Otso Huitu Luonnonvarakeskuksesta sanoo, että Japanissa ja Suomessa elävät karhut ovat eri laji.

– Japanin tilanne on melko kaukana Suomeen verrattuna. Kysymyksessä on eri laji. Japanissa on kyseessä Aasian mustakarhu, joka tunnetaan myös kauluskarhuna. Niiden kannan tiheys on täysin eri luokkaa kuin meillä Suomessa – jopa 30-kertainen, Huitu sanoi Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Huitu kertoo Japanin karhujen kärsineen myös ravinnon puutteesta ja hakeneen siksi ravintoa ihmisasutuksen liepeiltä.

Katso yllä olevalta videolta: Japanissa karhuhyökkäyksestä selvinnyt luuli kuolevansa

Kohtaaminen harvinaista Suomessa

Karhun kohtaaminen metsässä voi olla monelle pelottava ajatus, mutta Suomessa mahdollisuus karhun kohtaamiseen on Huitun mukaan melko pieni. Suomessa on noin 2 500–3 000 karhua.

Huitun mukaan karhuja ei yleensä tarvitse pelätä, mutta toki poikkeustilanteitakin on.

– On hyvin pieni todennäköisyys sille, että karhuun törmää maastossa. Karhulla on hyvät aistit ja se kuulee ja haistaa ihmisen kauan ennen kuin ihminen on lähelläkään. Karhu lähtee pakoon, Huitu sanoo.

Pidä meteliä

Karhun kohtaamisen varalle Otso Huitu antaa muutaman neuvon. Yksi on, että emokarhun ja pennun väliin joutumista kannattaa välttää, koska silloin karhu voi hyökätä ihmisen kimppuun pentuja suojellessaan.

– Jos ulkoilee alueella, jossa on havaintoja emokarhuista pentueineen, kannattaa pitää itsestään meteliä ihan kirjaimellisesti. Eli huutelee, lauleskelee tai kolistelee jotain, jotta karhu saa viestin ihmisen lähestymisestä.

Silloin, jos karhu käy päälle eli kyseessä on oikeasti hätätilanne, on hyvä suojata päänsä.

– Jos käy niin huonosti, että karhu hyökkää fyysisesti päälle, on suositus, että käy maahan makaamaan vatsalleen ja suojaa käsillä niskaa ja päätä, Huitu sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa eniten kuolemia viime vuosina aiheuttaneet eläimet ovat koira, ampiainen ja hevonen.

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