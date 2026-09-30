Suzanne Innes-Stubb edusti Luxenburgissa Katri Niskasen suunnittelemassa luomuksessa.
Presidentti Alexander Stubb vierailee puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa Luxemburgissa 29.–30. syyskuuta.
He ovat Luxemburgissa suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stéphanien kutsumina.
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Suurherttua Guillaume ja suurherttuatar Stéphanie ottivat presidenttiparin vastaan virallisin seremonioin palatsissaan tiistaina 29. syyskuuta.
Valtiovierailun ensimmäinen päivä päättyi suurherttuaparin isännöimään juhlaillalliseen palatsilla.
Suzanne Innes-Stubb edusti Katri Niskasen luomuksessa.Copyright © Tasavallan presidentin kanslia / Copyright © Office of the President of the Republic of Finland
Innes-Stubbin yllä nähtiin Katri Niskasen suunnittelema hopeinen asu, joka jätti Innes-Stubbin toisen käden paljaaksi. Satiininen kangas laskeutui kauniisti koko pitkässä asussa.
Suurherttuatar Stéphanie puolestaan pukeutui pitkään punaiseen iltapukuun. Alexander Stubb ja suurherttua Guillaume pukeutuivat tilaisuuteen sopivasti frakkeihin.