Synkkä päivä mediassa: MTV:llä muutosneuvottelut, STT:lle kova isku Sanomalta

MTV ilmoitti tänään muutosneuvotteluista. Sanoma Media Finland puolestaan kertoi, että sen uutismediat aikovat vähentää merkittävästi STT:n uutistoimisto- ja kuvapalveluiden käyttöä tai lopettaa käytön kokonaan.

Sanoma Media Finlandin (SMF) uutismediat aikovat merkittävästi vähentää STT:n uutistoimisto- ja kuvapalveluiden käyttöä tai lopettaa käytön kokonaan

Esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat olleet STT:n uutistoimisto- ja kuvapalveluiden asiakkaita.

Luopuminen merkitsisi sitä, etteivät Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa julkaisisi enää STT:n uutisia tai Lehtikuvan kuvia tai käyttäisi muita STT:n palveluja.

Sanoma Media Finland on vuodesta 2018 lähtien ollut STT:n pääomistaja.

STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen sanoo, että suurimman asiakkaan päätös on kova isku.

– STT:n näkökulmasta tämä on erittäin haastava tilanne. Tietenkin seuraava vaihe on se, miten me varmistamme tulevaisuuden, että STT on vielä ne seuraavat 138 vuotta olemassa. Ei samanlaisena kuin mitä se nyt on, mutta jatkuisi kuitenkin jossakin muodossa, Laaksonen sanoo.

Helsingin Sanomat luopui STT:n tekstiuutisten asiakkuudesta vuonna 2015, mutta palasi asiakkaaksi vuonna 2018, kun SMF tuli uutistoimiston pääomistajaksi.

"Erittäin merkittävä isku"

STT:n hallituksen puheenjohtaja ja Sanoma Media Finlandin uutis- ja featuremedian liiketoimintajohtaja Petteri Putkiranta pitää iskua merkittävänä STT:lle.

– Tämä on erittäin merkittävä isku tuottorakenteelle ja kyvylle palvella asiakkaita nykymallilla. Jolloin toki tästä seuraa, että tulevaisuuden skenaariota pitää lähteä arvioimaan ja miettiä sitten, millä rakenteella ja millä ratkaisuilla tätä voidaan jatkaa, Putkiranta sanoo.

Putkirannan mukaan vielä on liian aikaista arvioida STT:n roolia tulevaisuudessa suomalaisessa mediakentässä.

Kuinka mahdollista on, että koko STT:n toiminta ajetaan alas?

– Se ei ole missään nimessä tavoite. Teemme kaikkemme, että näin ei tulisi tapahtumaan, Putkiranta sanoo.

Putkiranta kuvailee, että vaikka tilanne on vuoden 2018 muutosten jälkeen ollut suhteellisen stabiili, STT on jatkuvasti ollut tekemisissä asiakkaiden kustannuspaineiden kanssa.

– Uskoisin, että Sanoman asiakkuudet ja mediat eivät ole tässä millään tavalla ainoat, joilla on kustannuspaineita ja sitten tekevät erilaisia ratkaisuja, kuinka asiakkaita parhaiten palvellaan.

Putkirannan mukaan Sanoman uutismedioiden ratkaisussa on kyse erottumisesta kilpailussa, kukin omilla liiketoimintamalleillaan.

– Sisällöt, jotka näkyvät muuallakin samaan aikaan, digimaailmassa täsmälleen samaan aikaan samanlaisessa jakelukanavassa, eivät auta niitä eriytymään kilpailussa.

MTV aloittaa muutosneuvottelut

Aiemmin tänään kerrottiin, että MTV Oy aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat koko yhtiötä eli noin 390 henkilöä. Vähennystarveen arvioidaan olevan nyt noin 45 henkilöä.

Muutosneuvottelut käydään taloudellisista, tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä.

MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen kertoo tiedotteessa, että useat liiketoiminnan osa-alueet kehittyvät oikeaan suuntaan, mutta odotuksiin nähden liian hitaasti.

– MTV:n liiketoiminta on saatava kestävälle ja kannattavalle pohjalle.

Juttua päivitetty 8.9.25 lisäyksellä MTV:n muutosneuvotteluista.