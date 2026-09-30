Britanniassa Fairfordin lentotukikohtaan liittyvistä terroriaikeista liikkuu runsaasti spekulaatioita, mutta poliisi korostaa tutkinnan olevan edelleen kesken.
Britanniassa yksi Fairfordin lentotukikohtaan kohdistuneista terroriaikeista epäillyistä soitti itse hätäkeskukseen, kertoi yleisradioyhtiö BBC lähteidensä perusteella keskiviikkona.
Tätä ennen on kerrottu, että miehet paljastuivat, kun juhlista yöllä palaamassa ollut maanviljelijä näki pakettiautoilla liikkeellä olleet viisi miestä ja soitti hätäkeskukseen.
Miesten hallusta ei ole löytynyt räjähdysaineita, vaan jonkin verran polttoainetta. Epäselvä tilanne on siivittänyt huhuja, ja tukikohdan lähiseudulla on spekuloitu, että miehet olisivat olleet polttoainevarkaita.
Britannian terrorismin vastainen poliisi on korostanut, ettei miesten vapauttaminen takuita vastaan merkitse sitä, että tutkinta olisi päättynyt.
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Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Marco Rubio ovat arvostelleet päätöstä vapauttaa epäillyt. Rubio sanoi pitävänsä selvänä, että jokin ulkovalta on sekaantunut tapaukseen.
Viisi epäiltyä ovat parikymppisiä Lontoossa asuvia Britannian kansalaisia.