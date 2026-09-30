MTV Katsomon Videotarkistus-ohjelma tarttui kauden avausjaksossaan muun muassa maalivahdin häirintää sisältäneisiin maalitilanteisiin.

MTV Urheilun jääkiekkoselostaja Sebastian Waheeb ja asiantuntija Jyri Rönn analysoivat ohjelmassa kaksi erillistä tilannetta. Ilvekseltä vietiin syyskuun puolivälin Kärpät-vierasottelussa Rönnin mukaan selvä maali, kun Kärppien haasto maalivahdin häirinnästä meni läpi.

Toisessa esimerkissä Jokerit sen sijaan nukkui 9. syyskuuta pelatussa Ässät-vierasottelussa. Ässät iski 2–1-maalin tilanteesta, jossa oli Rönnin mukaan selvää maalivahdin häirintää.

Arttu Alasiurua tökkäsi kiekon maaliin Casimir Jürgensin röyhkeän nousun jälkeen. Jürgens kolasi tilanteessa Jokerien maalivahdin päälle.

– En tiedä, miksi Jokerit ei tätä haastanut. Itse olisin haastanut, aiemmin SM-liigan erotuomarijohtajana työskennellyt Rönn aloittaa.

– Tätä maalia ei pitäisi hyväksyä. Nyt tätä ei haastettu, joten maali jäi voimaan.

– Jokerien videovalmennukselle terveisiä. Siitä olisi saanut yhden päästetyn maalin kenties pois, Waheeb summasi.

Katso kyseiset tilanteet ja kuuntele Rönnin analyysit yllä olevalta videolta. Videotarkistus-jaksossa tartutaan myös alkukauden puhuttaneimpiin pääosumiin ja muuttuneeseen haastosääntöön.