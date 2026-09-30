Poliisin mukaan mopojen ja mönkijöiden kokoontumisajot aiheuttavat vahinkoa lähes päivittäin Espoossa.
Poliisi julkaisi kuvan täysin tuhoutuneesta yrityksen nurmialueesta Espoon Nikunmäessä.
Poliisin tietojen mukaan Juvankartanontiellä on aiheutettu tuhoa mönkijöillä ja mopoilla ajamalla. Tuhojen korjaus yli 500 neliömetrin alueelle maksaa arviolta 8000 euroa.
Tuhot on aiheutettu syyskuun puolivälin ja syyskuun lopun aikana.
Poliisi pyytää havaintoja tapahtumista osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen (ympärivuorokautinen puhelinvastaaja) 0295 438 488.
Asiasta on kirjattu rikosilmoitus vahingonteosta.