Stanley Cupin finaalit Carolinalle alkuviikosta hävinnyt Vegas Golden Knights on nimennyt seurahistoriansa viidenneksi päävalmentajaksi Ryan Craigin. Edellinen päävalmentaja John Tortorella jätti tehtävänsä tiistaina.
44-vuotias Craig on valmentanut viimeiset kolme kautta AHL-seura Henderson Silver Knightsia.
Ennen päävalmentajuutta AHL:ssä Craig työskenteli kuusi kautta Golden Knightsin apuvalmentajana vuosina 2017–2023 ja oli voittamassa kesällä 2023 myös Stanley Cupia.
Omalla pelaajaurallaan Craig edusti Tampa Bay Lightningia, Pittsburgh Penguinsia ja Columbus Blue Jacketsia yhteensä 198 ottelun verran.
Craigin edestä väistynyt 67-vuotias Tortorella saapui Vegasin päävalmentajaksi Bruce Cassidyn potkujen jälkeen kahdeksan ottelua ennen runkosarjan loppua. Tortorellan sopimus ulottui kesäkuun loppuun.
NHL:ssä on saatu kuulla tänään muitakin valmentajauutisia, kun Toronto kertoi nimittäneensä Jim Hillerin seuran uudeksi luotsiksi.