



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Stadi vs. Lande -kaudella luvassa erikoisjaksoja | MTV Uutiset





Stadi vs. Lande -kaudella luvassa erikoisjaksoja Stadi vs. Lande -juontajina landen puolia pitävä Joonas Nordman ja stadilaisia kannustava Jaakko Saariluoma. Julkaistu 21.01.2026 14:49 Silja Välske silja.valske@mtv.fi Stadi vs. Lande -ohjelman uudella kaudella kisaamassa nähdään myös joukko julkisuudesta tunnettuja stadilaisia ja landeja. Stadi vs. Lande jatkuu lauantaina 24. tammiikuuta jo 8. tuotantokauden jaksoin. Tuttuun tapaan jaksoissa landen ja stadin joukkueet eri puolilta Suomea kisaavat tietämyksellään.



Tulevalla kaudella on luvassa myös erikoisjaksoja. Kauden aikana nähdään muun muassa Stadi vs. Pori, Stadi vs. Kittilä sekä Stadi vs. Manse. Kisaamassa nähdään myös joukko julkisuudesta tunnettuja stadilaisia ja landeja.

Stadin joukkueet Marxin veljekset (Stan Saanila, Silvia Modig; Ben Zyskowicz), Gilla FC (Jason Nikkinen, Max Blomfelt, Niko Nousiainen. Landen joukkueet PPP (Jenni Poikelus, Mika Parikka, Jere Pehkonen), Itä-Suomen apinat (Pirjo Lonka, Kari Hietalahti, Jani Halme) MTV3 / Arno Launos

Landen puolta aamuvirkkuina edustavat juontajat Jenni Poikelus, Mika Parikka ja Jere Pehkonen. Itä-Suomesta puolestaan saapuu kovan luokan kolmikko: toimittaja Jani Halme mukanaan näyttelijät Pirjo Lonka ja Kari Hietalahti. Stadista kisaamassa nähdään Gilla FC:n riveistä Jason Nikkinen mukanaan futaajat ja mediapersoonat Niko Nousiainen ja Max Blomfelt. Toisessa Stadi-joukkueessa tietämystään testaavat puolestaan koomikko Stan Saanila, kansanedustaja Ben Zyskowicz sekä toimittaja Silvia Modig.

Juontajina jatkavat landen puolia pitävä Joonas Nordman ja stadilaisia kannustava Jaakko Saariluoma.

JAKSOT 1-2:

Joukkueet Lohileivän ystävät; Kolmas pyörä. Kuikka Koposet sekä Kolme komeaa karjuaMTV3 / Arno Launos

Jakso 1/12: Stadi vs Pori -erikoisjakso

Landen puolella porilaiset pohtivat oopperaa, balettia, taloa ja niiden yhdistelmiä. Stadin joukkueille päänvaivaa tuottaa Yyterin hiekkarannan pituus ja muut satakuntalaiset asiat. Landen puolella Poria edustavat joukkueet Lohileivän ystävät ja Kolmas pyörä. Stadin riveissä kilpailevat Kuikka Koposet ja Kolme komeaa karjua.

Jakso 2/12: Julkkis-erikoisjakso

Onko Helsingin Kumpulassa maa- vai kuu-uimala ja mikä onkaan Somerolla sijaitseva kuuluisa Esakallio? Sehän onkin aika keissi! Mukana kilpailemassa landen puolella joukkueet PPP (Jenni Poikelus, Jere Pehkonen, Mika Parikka) ja Itä-Suomen apinat (Pirjo Lonka, Kari Hietalahti, Jani Halme). Stadin riveissä nähdään Gilla FC (Niko Nousiainen, Jason Nikkinen, Max Blomfelt) ja Marxin veljekset (Stan Saanila, Silvia Modig, Ben Zyskowicz). Juontajina Jaakko Saariluoma ja Joonas Nordman.

Stadi vs. Lande alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla la 24.1. klo 21. MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.

Silja Välske MTV Uutiset Silja Välske työskentelee MTV Uutisissa Viihde-osastolla. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Välskeeseen voi olla yhteydessä juttuvinkkeihin liittyen.