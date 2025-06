MTV:n syksyn ohjelmisto julki! Yksi ohjelma vie osallistujansa äärirajoille

MTV:n syksyn 2025 ohjelmisto on julkaistu.

MTV julkaisi kanaviensa syksyn 2025 ohjelmiston. Pian ollaan taas rakkauden asialla, kun Maajussille morsian, Ensitreffit alttarilla sekä Kolmiodraama saavat jatkoa.

Uudesta Pirunpeli-sarjasta paljastettiin vain kuva. Lomalle lompsis vie joukon suomalaisia testaamaan lomamatkoja ja antamaan niistä rehelliset mielipiteensä. Pyöreitä juhliva Suomen surkein kuski puolestaan jatkuu uusilla vakiokasvoilla.

Syksyllä nähdään tuttuja draamasarjoija, kuten Hautalehto ja Karkurit, mutta myös uusi Kerma. Hulvattomia hetkiä on luvassa Sunnuntailounaasssa, Onnelassa sekä Kämppiksissä.

Tutustu ohjelmistoon tarkemmin:

Pirunpeli, MTV Katsomo, MTV3

Pirunpeli-sarja herättää kysymyksiä.

Syksyllä nähdään uutuusohjelma Pirunpeli. Sarja hämmensi myös MTV:n viihdetoimittajia.

Tanssii Tähtien Kanssa

Vappu Pimiä ja Ernest Lawson juontavat Tanssii Tähtien Kanssa -sarjaa.MTV / Katja Tamminen

Tanssii Tähtien Kanssa täyttää tulevana syksynä 18 vuotta. Parketilla nähdään jälleen säkenöivä joukko uusia tähtipareja. Mukana on rakastettuja artisteja, tunnettuja viihdemaailman kasvoja ja urheilun huippuja. Tämän kauden tansseissa kerrotaan näkyvän sekä elämänkokemus että leikkimielinen hurma.

Kausi starttaa erikoispitkällä suoralla jaksolla, ja yhteensä 12 suoraa lähetystä tarjoilee kutkuttavia käänteitä ja sykähdyttäviä hetkiä. Tuomarikolmikko Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen istuu jälleen tutulla paikallaan parketin laidalla. Juontajina nähdään Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.

Su 31.8. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Masked Singer Suomi

Masked Singer Suomi -kaudella nähdään vierailevia etsiviä.MTV OY / Saku Tiainen

Masked Singer Suomi nähdään jälleen ensi syksynä. Vakioetsiväkolmikkona jatkavat Benjamin, Janne Kataja sekä Jenni Poikelus saavat avukseen joka jaksossa vaihtuvan vierailevan etsivän – kaikki tuttuja kasvoja ohjelman aikaisemmilta kausilta.

Uutuutena ohjelmassa nähdään Poista maski -nappi. Jos etsivät ovat yksimielisiä, he voivat kerran kauden aikana paljastaa yhden hahmon henkilöllisyyden kesken jakson – ennen yleisöäänestystä. Mikäli arvaus menee pieleen, saa hahmo immuniteetin ja jatkaa kisassa muiden ollessa vaarassa pudota.

Vierailevina etsivinä kauden aikana nähdään Mikko Silvennoinen, Viki ja Köpi, Niko Saarinen, Gogi Mavromichalis, Lenni-Kalle Taipale, Veronica Verho, Atte Kilpinen, Nelli Matula, Paula Noronen, Juuso Karikuusi, Kiti Kokkonen ja Sami Hedberg.

Kauden päätteeksi nähdään jouluinen erikoisjakso jossa lyöttäytydytään yhteen Pelastakaa Lasten kanssa auttaakseen vähävaraisten perheiden lapsia Suomessa.

Syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Alone Suomi

Alone Suomi -sarjassa ollaan yksin erämaassa.

Alone Suomi -sarjassa kahdeksan eri taustoista tulevaa kilpailijaa yrittää selviytyä Inarin karussa erämaassa yksin ilman mukavuuksia. Loppusyksyn vaihtelevat sääolosuhteet ja ravinnon niukkuus haastavat joukon kokeneimmankin eränkävijän. Rajallisen varustepaketin turvin pisimpään luonnon armoilla pärjäävä kilpailija voittaa 20 000 euron palkintopotin.

Syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Lomalle lompsis

Suomalaiset kertovat lomakohteista Lomalle lompsis -sarjassa.

Lomalle lompsis on uusi viihdeohjelma, jossa tavalliset suomalaiset testaavat saman lomamatkan – ja kertovat rehellisesti, mitä mieltä ovat!

Ohjelmassa matkailijaporukat eivät ujostele sanoa rehellistä mielipidettään majoituksen laadusta, hotelliaamiaisen herkullisuudesta, kuumailmapallolennon jännittävyydestä tai siitä, kannattiko maksaa piknik-risteilystä 50 euroa.

Lompsauttajat antavat lomalle pisteet ja paljastavat, mikä reissu todella on matkaamisen arvoinen.

Myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV3

Maajussille morsian ja Maajussille morsian: Kaikki tarinat

Maajussille morsian -sarjasta nähdään klo 18. kausi.

Maajussille morsian palaa 18. kauden jaksoin. Kahdeksan uutta maajussia lähtee matkaan etsimään loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen. Valtaosa tiloista on maitotiloja, mutta pääsemme myös kokemaan niin Lapin herkkuja kuin Espanjan auringon kypsyttämiä oliiveja. Mukana on myös katsojille tuttu maajussi kokeilemassa uudelleen onneaan lemmenleikeissä.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat jatkaa kolmannella kaudella kumppanin löytämistä neljälle maajussille. Maajussit pääsevät tapaamaan kirjeet kirjoittaneita ehdokkaita ja yllätyksiä on luvassa. Ehdokkaita ei ole vain kartanolla, vaan heitä tavoitellaan myös ympäri maailmaa.

Kausi ei kuitenkaan pääty viime kauden tapaan kartanon ovien sulkeutumiseen, vaan pääsemme treffitunnelmiin myös muissa puitteissa.

Ohjelmat juontaa tälläkin kaudella Vappu Pimiä.

Ma 25.8. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Syyskuussa MTV Katsomo

Ensitreffit alttarilla

Ensitreffit alttarilla -sarjan asiantuntija kolmikko uudistui.

Ensitreffit alttarilla -ohjelma palaa uudistusten siivittämänä. Tulevan kauden asiantuntijoina toimivat seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen, psykologi Iida Mäkikallio sekä aiemmilta kausilta tuttu pariterapeutti Hanna Myllymaa. Tällä kaudella parisuhteensa alttarilla aloittaa neljä paria.

Syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Kolmiodraama

Kolmiodraamasta nähdään toinen kausi.

Kolmiodraaman toisella kaudella viisi uutta pinnalliseen deittikulttuuriin kyllästynyttä sinkkua tutustuu täydellisiin kumppaniehdokkaisiinsa viestittelemällä – ilman kuvia, ilman ulkonäköpaineita.

Viestien perusteella he valitsevat ehdokkaista toisen, jonka kanssa he muuttavat neljäksi viikoksi yhteiseen asuntoon. Tutuun tapaan toinen kumppaniehdokas astuu takaisin kuvioihin. Edessä on kuitenkin aivan uudenlainen käänne.

Myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV3

Suomen kaunein koti

Jälleen etsitään Suomen kauneinta kotia.

Suomen kaunein koti etsii jälleen maan kauneinta kotia. Kolme tuomaria, Hanna Sumari, Joanna Amemori sekä Pekka Pakkanen, kiertävät eri puolilla Suomea tutustumassa persoonallisiin, inspiroiviin ja uniikkeihin koteihin, jotka heijastavat omistajiensa tyyliä ja tarinaa. Mukana on sekä moderneja, ekologisia puutaloja, historiallisilla alueilla sijaitsevia ihanuuksia että uniikkeja kerrostaloasuntoja.

To 28.8. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Suomen surkein kuski

Suomen surkein kuski -sarjasta nähdään juhlakausi.MTV Oy / Antti Mikkola

Suomen surkein kuski täyttää 10 vuotta. Juhlakautta luotsaa Gogi Mavromichalis ja virallisuuksista vastaa uusi tuomaristo puheenjohtajanaan selostajalegenda Matti Kyllönen, rinnallaan rinnalla driftaaja ja ajo-opettaja Krisse Aalto sekä poliisi Arttu Kilpeläinen.

Syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Stadi vs. Lande

Jaakko Saariluoma ja Joonas Nordman luotsaavat Stadi vs. Lande -sarjaa.MTV3 / Arno Launos

Stadi vs. Lande -visailuohjelman uudella kaudella landen ja stadin joukkueet eri puolilta Suomea kisaavat taas tietämyksellään.Uusi kausi tuo tullessaan erikoisjaksoja, kuten Stadi vs. Pori ja jakso, jossa mittelevät julkisuudesta tutut kisaajat.

Tahtipuikkoa kisassa heiluttavat tuttuun tapaan landen puolia pitävä Joonas Nordman ja stadilaisia kannustava Jaakko Saariluoma.

Syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Olet mitä syöt

Pippa Laukka ottaa jälleen ohjat käsiinsä Olet mitä syöt -sarjassa.sari soininen

Olet mitä syöt -ohjelman seitsemäs kausi sukeltaa jälleen hyvinvoinnin ytimeen. Lääkäri Pippa Laukka ottaa ohjat käsiinsä ja johdattaa 10 julkisuudesta tunnettua henkilöä kohti kokonaisvaltaisesti terveempää elämää, selvittäen heidän arkensa haasteet ja voimavarat.

Kauden aikana pureudutaan erilaisten elintapojen vaikutuksiin. Pippa Laukka tarkastaa jokaisen osallistujan jääkaapin sisällön, terveystiedot ja taustat, joiden pohjalta hän luo kullekin henkilökohtaiset suunnitelmat ruokavalion, liikunnan ja levon tasapainottamiseksi.

Myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo, MTV3

Arman ja 7 kuolemansyntiä

Arman Alizadin dokumenttisarjassa pureudutaan kuolemansynteihin.

Arman Alizad palaa dokumentaarisen sarjansa toisella kaudella tutkimaan maailman pimeimpiä ilmiöitä – nykymaailman syntejä, jotka eivät ole vain moraalisia, vaan hengenvaarallisia. Arman paljastaa, miten ahneus, välinpitämättömyys ja vallanhimo näkyvät arjessa ympäri maailman, suunnaten muun muassa Etelä-Afrikasta Yhdysvaltoihin, Japanista Hongkongiin ja Jakartaan. Sarja ei etsi helppoja vastauksia, vaan katsoo suoraan sinne, mihin muut eivät katso.

myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV3

Janne Kataja ja hänen kuvaustiiminsä ovat jälleen liikkeellä ja valmiina yllätysvierailuihin ympäri Suomea Kuokkavieras Kataja -sarjassa. Jokainen jakso vie katsojat uudelle paikkakunnalle ja uusien ihmisten pariin, kun kuokkavieraat ilmestyvät ovelle täysin varoittamatta.

Suomalainen menestysresepti -ohjelmassa kuusi kekseliästä kilpailijaa takoo tuoteideansa valmiiksi tuotteiksi, joilla on mahdollisuus päätyä kauppojen hyllyille. Kehitystyötä tukee asiantuntijoiden lisäksi tuomaristo, jota johtaa Jyrki Sukula. Hänen rinnallaan toimivat Jukka Kurttila, Sampo Päällysaho ja Suvi Luoma.

Myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV3

Kummit Live: Elämä lapselle -konsertti

Elämä lapselle -konsertti nähdään syksyllä.

Kummien Elämä Lapselle -konsertti viettää 30-vuotisjuhlavuottaan ja tekee samalla historiaa, sillä perinteet omaava hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Turun Logomossa.

10.9. MTV Katsomo, MTV3.

Nämä kotimaiset sarjat nähdään syksyssä

Kerma on syksyn uutuus.

Salatut elämät palaa kesätauoltaan fanien riemuksi 11. elokuuta. Ismo löytää itsestään aivan uudenlaisen vaihteen – nimittäin leipälajissaan eli katkeran tilityksen jalossa taidossa. Kalle aistii silti totuuden länkytyksen lomasta.

Kerma on kahden eri maailman törmäyksestä kertova jännittävä rikostarina, jossa tunteet lyövät kapuloita täydellisen rikoksen rattaisiin. Sarjassa köyhän lähiön kasvatti Riku soluttautuu Helsingin rikkaan eliitin ystäväpiiriin. Todellisuudessa Riku ei etsi uusia ystäviä, hän on täällä kostamassa. Sarjaa tähdittävät muun muassa Daniel Virtanen, Marketta Tikkanen ja Karim Rapatti.

Sunnuntailounaan viidennellä kaudella Eevistä on tullut äiti. Kaikki on mennyt yllättävän helposti, ja pian Eevi alkaa kaipaamaan muutakin elämäänsä – nimittäin miestä tai ainakin seksiä. Taunolla ei mene yhtä hyvin; hän on menettänyt kaikki sijoituksensa ja joutuu opettelemaan keskiluokkaista elämää.

Kämppisten kakkoskauden isona teemana on vanhemmuus. Yhdelle se on perinteistä, aina se ei vaadi biologista sidettä. Toiset ovat sen kadottaneet, jotkut eivät päästäisi siitä ikinä irti. Onnelan kuudella kaudella Porvoon Poutaniemessä teeskennellään hampaat irvessä, että kaikki on hyvin, vaikka idyllisen perhe-elämän taakse kätkeytyy mehukas ihmissuhdevääntö.

Karkureita paikantavasta poliisin erikoisyksiköstä ja lain kouraa pakenevista rikollisista kertova Karkurit-sarjan toisella kaudella sarjamurhaaja JP Sirén ei jätä Karita Tulikorpea rauhaan. Hautalehto kaudella rikoskomisario Antti Hautalehdon kädet ovat täynnä rituaalimurhilta vaikuttavia kuolemantapauksia.

Salatut elämät 11.8. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Kerma, myöhemmin syksyllä MTV Katsomo+, MTV Katsomo, MTV3

Sunnuntailounas syyskuussa MTV Katsomo+, MTV Katsomo, MTV3

Kämppikset myöhemmin syksyllä MTV Katsomo+ -tilauksella

Onnela myöhemmin syksyllä MTV Katsomo+, MTV Katsomo, MTV3

Karkurit syyskuussa Nyt MTV3-kanavalla

Hautalehto: Rakennus 31 myöhemmin syksyllä Nyt MTV3-kanavalla

Uutis- ja ajankohtaisohjelmat syksyssä

Asian ytimessa.doc jatkuu syksyllä.

Huomenta Suomi jatkaa lähetyksiään koko kesän ajan ja palaa pidempiin viikonlopun lähetysaikoihin lauantaina 16. elokuuta. Viiden jälkeen pureutuu ilmiöihin, kuohuttavimpiin puheenaiheisiin ja kovimpiin uutisiin myös syksyllä.

Uutisextrassa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittajat haastattelevat yhteiskunnallisia vaikuttajia lauantaisin heti Seitsemän uutisten jälkeen. Asian ytimessä.doc -dokumenttisarja jatkaa myös syksyllä suomalaisten arkea koskettavien ilmiöiden, yhteiskunnan kipupisteiden ja vaikuttavien henkilötarinoiden parissa.

Politiikan toimittajat Antonia Berg ja Alec Neihum kuljettavat katsojat politiikan kulisseihin ja saavat kansanedustajat puhumaan totuttua rennommin ja ymmärrettävämmin Eduskunnan takahuone -sarjassa. Rikospaikka-ohjelmaa juontavat pitkän linjan rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Tiia Palmén. Syyskaudelle on luvassa uusi osio ja myös ohjelman studioilme muuttuu.

Huomenta Suomi MTV Katsomo ja MTV3

Viiden jälkeen 11.8. alkaen MTV Katsomo ja MTV3

Uutisextra 16.8. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Asian ytimessä.doc 24.8. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Eduskunnan takahuone syyskuussa MTV Katsomo

Rikospaikka syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Kansainvälisistä sarjoista MTV:n kanavilla nähdään muun muassa draamakomediasarja Elsbeth. Toisella kaudella Nora Sand tutkii epäilyttävää hukkumistapausta ja paljastaa petoksen, hyväksikäytön ja murhien verkon.

Uudessa The Hunting Party -rikossarjassa huippusalaisen vankilan vaaralliset vangit karkaavat räjähdyksen seurauksena

Elsbeth syyskuussa MTV Katsomo, MTV Ava

Nora Sand, 2. kausi syyskuussa MTV Katsomo

Haudattu salaisuus (Excavation) syyskuussa MTV Katsomo

The Hunting Party yöhemmin syksyllä MTV Katsomo

The Teacher myöhemmin syksyllä MTV Katsomo

Hotel Costiera myöhemmin syksyllä MTV Katsomo

Patience myöhemmin syksyllä MTV Katsomo

Unelmatalo Australiassa (Dream Home Australia) MTV Katsomo, MTV Ava

Hudson & Rex myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV Ava

Suurmestari Australia, Suurmestari UK syyskuussa MTV Katsomo, MTV Sub

Alone – yksin erämaassa myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV Sub