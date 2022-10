SPEK muistuttaa, ettei suurin säästökeino välttämättä liity sähkön hintaan – "Jotta kukaan ei joutuisi vielä pahempaan pulaan"

Sähkön hinnan noususta on viime kuukausina puhuttu paljon, ja monessa taloudessa tuskaillaan tulevista sähkölaskuista. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) muistuttaa, että suurin säästö voi kuitenkin syntyä muusta kuin sähköstä nipistämisestä.

Jos ei mitään muuta aio tehdä, niin Leino suosittelee, että jokainen varmistaisi ainakin sen, että palovaroittimet toimivat ja niitä on tarpeeksi.

– Erityisen hyvä juttu on myös katsoa, löytyykö kotoa alkusammutusvälineitä ja tietävätkö kaikki perheessä eri reitit ulos. Jos vaihtoehtoinen poistuminen tapahtuu vaikkapa ikkunan kautta, saahan sen avattua helposti ilman avainta, Leino kehottaa selvittämään.

SPEKin pääviesti on, että säästäessä huomioidaan turvallisuus. Kotona voi varautua varmistamalla, että turvallisuustaidot ovat hallussa ja alkusammutusvälineet kunnossa. Myös lapsille tulee opettaa perusasiat.

Näin säästät energiaa turvallisesti

Pesukoneiden käyttö ja akkujen lataaminen

SPEK ei suosittele pesukoneiden valvomatonta käyttöä, sillä siihen liittyy aina tulipalo- ja vesivuotoriski. Olemme kertoneet esimerkiksi vakuutusyhtiön varoituksesta koskien yösähkön käyttöä. Muista kuitenkin, että pesukoneille on olemassa erilaisia vuotovahteja ja -hälyttimiä.

Kuten olemme aiemmin muistuttaneet, akkupaloa on hyvin vaikea sammuttaa , joten akkujen lataamista on syytä valvoa. Lataa akut niin, ettei lähellä ole mitään helposti syttyvää.

Erilaiset lämmityslaitteet

SPEK muistuttaa, että lämmityslaite on syytä ostaa luotettavalta toimijalta. Tarkista, millaiseen tilaan laite on suunniteltu ja millainen on sen kunto. Vie oudosti käyttäytyvä tai ääntelevä laite huoltoon. Noudata aina valmistajan ohjeita: jos laite ei ole sisäkäyttöön suunniteltu, älä käytä sitä sisällä.