Yleisin latauspaikka on usein vaarallisinkin – kun huomaat "tyypillisen hälytysmerkin", lopeta kännykän käyttö heti

Vakuutusyhtiö If kertoo tiedotteessaan kodin laitteiden latauksesta alkunsa saaneiden tuhoisien tulipalojen yleistymisestä.

Varo laitteen kuumenemista

Toukokuussa 2021 If testasi polttotesteissä kännyköiden ja tietokoneiden syttymistä, palon leviämistä ja alkusammutusta. Jo alkavankin akkupalon sammutus kotona voi olla hyvin hankalaa.

– Tyypillinen hälytysmerkki on, että laite kuumenee tavallista enemmän latauksen aikana. Jo silloin sen käyttö pitää lopettaa. Jos laite alkaa suoranaisesti savuta, tarvitaan ripeitä toimia, kertoo kotivakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen Ifistä.

Utusen mukaan litiumioniakun palossa poikkeuksellista on sen korkea lämpötila, paloa nopeasti levittävät palavat heitteet ja myrkyllinen savukaasu.

Tunnetko laturisi alkuperän?

Mitä suurempi laite ja sen akku ovat, sitä vaarallisempi on mahdollinen tulipalo.

Älä lataa sängyssä

Vaikka kännykän todennäköisesti yleisin latauspaikka on makuuhuone, on se myös vaarallisin. Ifin mukaan huonoin vaihtoehto on sängyllä tai sohvalla lataaminen, sillä tuolloin palo pääsee leviämään nopeasti.