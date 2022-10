Näin paljon rahaa keskivertotalossa asuva ilmalämpöpumpun käyttäjä voi säästää – "Ei mikään ihme, jos jonoja on ruvennut syntymään"

– Ilmalämpöpumpuissa on aika kova meno tällä hetkellä. Pumppuja asennetaan sellainen 700 kappaletta päivässä ja 150 000 vuodessa, kertoo MTV:n Uutisaamussa vieraillut Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

– Kesä on sitten toinen juttu. Silloin sitä tarvitaan jäähdytykseen. Suurin buumi on lämmityskaudella. Sähkön ja energian säästöön niitä pumppuja nyt ostetaan, kertoo myös Uutisaamussa vieraillut toimitusjohtaja Ari Järvi Energiatalo Järvi -yrityksestä.

Selvä säästö

– Tyypillinen suomalainen 150-neliöinen koti sähkölämmityksellä kuluttaa 20 000 kilowattituntia. Jos siitä saa 5000 kilowattituntia pois, se on 30 sentin sähkönhinnalla 1500 euroa vuodessa, Jussi Hirvonen konkretisoi.

– Pumput maksavat parin tonnin paikkeilla, joten ei ole mikään ihme, jos sinne on jonoja ruvennut syntymään, hän lisää.

– Energiansäästö on yksi iso osuus koko asiassa, mutta tietenkin myös asumismukavuus. Lämmityskauteen saa näin hyvin apua ja kesäkauteen taas jäähdytyksen. Pumppu on ympärivuotinen hankinta, mutta energiansäästö on nyt tietysti se ykkösjuttu, Ari Järvi sanoo.