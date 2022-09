Tukes: Virheitä ja laiminlyöntejä aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa – "Voinut jäädä kokonaan tekemättä"

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut ilmoituksia virheellisesti ja ammattitaidottomasti asennetuista aurinkosähköjärjestelmistä.

– Ongelmia on ollut esimerkiksi kaapelien kiinnityksessä ja suojauksessa. Kaapelien kiinnitys on voinut jäädä kokonaan tekemättä tai kaapeleita on kytketty toisiinsa vääränlaisilla liittimillä, Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka sanoo Tukesin tiedotteessa.