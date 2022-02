Onko saunassasi sähkökiuas? Vakuutusyhtiö muistuttaa, kuinka ehkäistä vaaratilanteet – "Erityisen tarkkana saunaa lämmittäessä kannattaa olla, jos..."

Vakuutusyhtiö LähiTapiola kertoo tiedotteessaan, että sen tietoon on viime vuosina tullut satoja vahinkoja, joissa yllättäen rikkoutunut sähkökiuas on aiheuttanut tulipalon tai ainakin palovaaran.

– Jos kiukaan kärähtäessä ympärillä on jotain syttyvää materiaalia, tuli voi levitä ja palolla olla tuhoisia seurauksia. Vahinkoilmoituksista käy ilmi, että joskus kiukaasta on noussut esimerkiksi suuri valokaari tai liekit ovat lyöneet ylä- ja alasuuntaan, kertoo LähiTapiolan projektijohtaja, paloinsinööri Antti Määttänen tiedotteessa.

Yleisimmin vaaratilanteet johtuvat vastuksista

– Kannattaa siis aika-ajoin tarkistaa, että kiuas lämpenee, kuten sen on tarkoitus. Varmistaisin myös aina, että kiuas on saunomisen jälkeen mennyt pois päältä, sanoo Määttänen.

Kiukaan ympärillä ei saa olla mitään ylimääräistä

Myös vakuutusyhtiö If on varoitellut saunan paloriskeistä. Ifin mukaan saunassa tapahtuvan palon yleisin syy on kiukaan ja palavan materiaalin välille jäänyt liian pieni etäisyys. Vaikka pyykki on syistä yleisin, Ifin vahinkotilastoissa on tapauksia, joissa palo on syttynyt esimerkiksi juurikin kiukaalle jääneen muovisen mukin tai lapsen lelun vuoksi.