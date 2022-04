Älä tee tätä yleistä virhettä, kun lataat puhelintasi – "Tilanne voi olla hengenvaarallinen"

Vakuutusyhtiö LähiTapiola kertoo tiedotteessaan korvaavansa kotivakuutuksesta vuosittain kymmenien miljoonien eurojen arvosta tulen, savun ja noen aiheuttamia palovahinkoja. Huolimaton ruoanlaitto sähköliedellä on yksi yleisimmistä syttymissyistä, mutta myös esimerkiksi ladattaviin laitteisiin liittyvät paloriskin näkyvät LähiTapiolan vahinkotilastoissa, vaikkakin verrattain harvoin.

– Kodeissa käytetään yhä enemmän litiumioniakulla toimivia laitteita, kuten puhelimia, läppäreitä, älykelloja ja partakoneita. Pääosin laitteet toimivat turvallisesti, mutta on hyvä tiedostaa, että esimerkiksi vioittunut akku voi aiheuttaa palovaaran. Tällaisia akkuvahinkoja tulee esiin silloin tällöin, sanoo LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Tapio Kärkelä tiedotteessa.

Tästä tunnistat vioittuneen laitteen – älä jatka käyttöä

Akkupalojen vaaroista muistututellaan tasaisin väliajoin, sillä paloturvallisuusriski voi saada alkunsa eri tavoin. Palo voi syttyä kovan iskun, kastumisen tai korkean lämpötilan seurauksena, kun litiumioniakussa käynnistyy vikaprosessi, jossa se voi turvota, kuumeta, kärytä ja pahimmillaan syttyä. Laitepalon voi aiheuttaa myös esimerkiksi laturin viallisuus tai liian korkea latausvirta.

– Tärkeää olisi, ettei viallisen laitteen käyttöä jatketa. Jos laite on esimerkiksi turvonnut, kuumenee ladatessa voimakkaasti tai pitää erikoista ääntä, ei se ole enää turvallinen. Jos akun tai vastaavan laitteen havaitsee paisuneen tai kuumentuneen laite tulisi viedä heti ulos, sanoo Kärkelä.

Toimiiko puhelimesi laturi vain tietyssä asennossa? Juttu jatkuu videon alla.

0:30 Videolla kerrotaan, mikä voi olla syynä, jos puhelimen laturi toimii vain tietyssä asennossa.

Aiemmin esimerkiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on muistuttanut, että akkupaloja on tärkeä ehkäistä ennalta, koska sellaisen sammuttaminen on liki mahdotonta.

– Vesi olisi tehokkain tapa sammuttamisessa, mutta palavan laitteen kuljettaminen paikkaan, jossa sen saisi upotettua veteen, ei ole ihan yksinkertaista, SPEKin palontorjuntatekniikan asiantuntija Lauri Lehto kertoi tiedotteessa.

Älä lataa puhelinta sängyssä

LähiTapiolan Kärkelän mukaan vakuutusyhtiö on korvannut muun muassa kännykän, tietokoneen, partakoneen, itkuhälyttimen, sähköpyörän ja jopa dronen aiheuttamia paloja. Jälleen on syytä muistuttaa, että puhelimen lataaminen sängyssä on lähtökohtaisesti huono idea.

– Jos puhelin tai tabletti syttyy yöllä ladatessa palamaan, voi tilanne olla hengenvaarallinen, jos tuli pääsee leviämään esimerkiksi tekstiilien tai pöytäpinnan kautta, Kärkelä huomauttaa.

Myös vakuutusyhtiö If kertoi kesällä 2021 tiedotteessaan kodin laitteiden latauksesta alkunsa saaneiden tuhoisien tulipalojen yleistymisestä. Ifin vahinkotilastojen mukaan jo noin 60 prosenttia kaikista kotona sattuneista tulipaloista aiheutuu sähköpaloista. Näistä joka kolmas liittyy kännyköihin, tabletteihin, kannettaviin tietokoneisiin tai muihin ladattaviin laitteisiin.

Myös Ifiltä muistutettiin, että kännykän todennäköisesti yleisin latauspaikka, makuuhuone, ei todellisuudessa ole hyvä paikka puhelimen lataamiseen.

– Turvallisinta on ladata valvotusti ja irrottaa laite laturista heti, kun lataus on valmis. Jos koet, että puhelinta on pakko ladata yöllä, älä lataa samassa huoneessa, missä nukut, muistutti kotivakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen Ifistä.

7:47 Videolla kerrotaan, miten sähkölaitteiden turvallisuuden voi varmistaa.