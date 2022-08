Entä jos sähkölaskua ei pysty maksamaan? Sähköyhtiöt kertovat, mitä maksamattomasta laskusta seuraa

– Yllättävän harva on kilpailuttanut sähkösopimuksensa, vaikka kilpailuttamalla kuluttajan olisi mahdollista saada ehdoiltaan kilpailukykyisempi sopimus, kertoi Kuluttajaliiton asumisasioihin erikoistunut lakimies Kristel Pynnönen liiton tiedotteessa .

Vaikka kilpailuttaminen kannattaakin Pynnösen mukaan aina, ovat energiamaksut nyt uusissa sopimuksissa joka tapauksessa moninkertaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin. Myös pörssisähkön hinnat ovat tasaisin väliajoin kivunneet ennätyslukemiin. Tämä on saattanut näkyä erityisesti vanhojen, sähkölämmitteisten talojen omistajien kukkaroissa – ja tulevan talven laskuista voi jo nähdä painajaisia.

Entä jos sähkölasku on useampia satasia, tai jopa nelinumeroisen summan verran? Mitä tapahtuu, jos rahat eivät yksinkertaisesti riitä sähkölaskun maksamiseen? Kysyimme asiaa Suomessa toimivilta sähköyhtiöiltä.

Katso myös video: Käytätkö sähköä yöllä, koska silloin se on halvempaa? Asiantuntija arvioi säästömyytit. Juttu jatkuu videon alla.

"Maksuvaikeuksista kärsivien asiakkaiden määrät ovat maltillisia"

Vattenfallilta kerrottiin MTV Uutisille, että asiakkailta on jo tullut paljon kyselyitä aiheesta, ja sen vuoksi asiaa käsiteltiin maanantaina sisäisessä kokouksessakin.

Samoilla linjoilla on myös Helenin Myynti- ja asiakaspalvelun johtaja Anu-Elina Hintsa. Hänen mukaansa maksuvaikeuksista kärsivien asiakkaiden määrät ovat ainakin toistaiseksi vielä pieniä.

– Sähkö on meille suomalaisille joka päivä tarvittava hyödyke, joten yleensä asiakkaat ovat valmiita karsimaan ensin muusta kulutuksesta. Tästä syystä maksuvaikeuksista kärsivien asiakkaiden määrät ovat maltillisia.

Entä jos rahat eivät riitä sähkölaskun maksamiseen?

Jos sähkölaskua ei heti pysty maksamaan, tarjoaa Helen kuluttaja-asiakkaille vaihtoehdoksi maksupäivän siirtoa, joka on maksimissaan 35 päivää. Siirto on kuitenkin tehtävä ennen laskun eräpäivää ja se onnistuu vain, jos asiakkaalla ei ole aiempia laskuja rästissä. Sopimuksen laskutukseen on mahdollista myös liittää maksukortti, jolloin voi periaatteessa käyttää kortin tuomaa maksuaikajoustoa hyväkseen.