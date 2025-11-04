Eduskunnan puhemiesneuvosto keskusteli tänään kansanedustajan palkkion pidättämisestä tilanteissa, joissa edustaja toistuvasti jättää osallistumatta eduskuntatyöhön ilman hyväksyttävää syytä.
Eduskunnan työtä johtava puhemiesneuvosto linjasi tänään, että kansanedustajan palkkio voidaan jatkossa jäädyttää "ongelmallisten tapausten yhteydessä", eli esimerkiksi silloin, jos kansanedustaja on pois eduskuntatyöstä pitkiä aikoja ilman hyväksyttävää syytä.
– Puhemiesneuvosto toteaa pitävänsä ongelmallisena erityisesti sellaisia sitoumuksia, jotka johtavat pitkiin poissaoloihin vailla hyväksyttävää syytä (eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä tai hyväksyttävä henkilökohtainen syy), tiedotteessa todetaan.
Puhemiesneuvoston linjauksen mukaan edustajanpalkkion pidättämisen edellytykset "eivät ole niin korkeita, etteikö niitä voitaisi ongelmallisiin tapauksiin soveltaa tulevaisuudessa". Aiemmin säännöksiä ei ole sovellettu, puhemiesneuvosto toteaa.
Poissaolot herättäneet keskustelua syksyllä
Esimerkiksi SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri oli syyskuussa pois eduskuntatyöstä tosi-tv-ohjelman vuoksi useita viikkoja.