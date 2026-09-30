"Ei ole helppo hetki"

– Numerot ovat tylyt meidän kannaltamme. Tuska oli varmasti ennen peliä kova, ja tuntui pelaajilla, jotka pitivät palaveria nyt pitkään pelin jälkeenkin. Ei ole helppo hetki, mutta jääkiekko on sellainen peli, että siihen ei voi oikein vaikuttaa kuin harjoittelemalla, KooKoon päävalmentaja kertoi.