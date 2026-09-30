KooKoo juhli viime kaudella hopeaa. Nyt se on hävinnyt SM-liigasesongin kaikki tähänastiset yhdeksän otteluaan.
KooKoon karmiva taival jääkiekon SM-liigan alkukaudella jatkuu. Yhdeksäs tappio yhdeksästä ottelusta tuli hallitsevan Suomen mestari Tapparan vieraana.
Tamperelaiset voittivat viime kauden finalistien kohtaamisen keskiviikkona 3–0: Otto Rauhala iski ensimmäisen maalin avauserässä ilmasta ja seuraavissa perioideissa osuivat ylivoimalla Kasper Simontaival sekä Aapeli Räsänen.
KooKoo ehti tuulettaa 0–2-tappioasemassa oltuaan Ville Meskasen viimeistelemää kavennusmaalia toisessa erässä, mutta se hylättiin videotarkistuksen jälkeen paitsiona.
3:46Tämä KooKoo-maali meni lopulta hylkyyn videotarkistuksen jälkeen.
Tapparan mestarivahti Christian Heljangon kauden kolmas nollapeli irtosi 22 torjunnalla.
Tappara katkaisi kahden ottelun tappiokulkunsa ja nousi 12 pisteeseen kahdeksan ottelua tahkottuaan.
Tukevasti sarjajumboksi jumittuneella KooKoolla on yhdeksästä matsista vain yksi pinna. Mestarien liiga CHL:ssä KooKoo on ottanut yhden voiton mutta hävinnyt kolmesti.