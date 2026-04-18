SM-liigassa kuluvalla kaudella viimeistä edelliseksi jäänyt Mikkelin Jukurit löi kerralla pöytään viisi uutta pelaajahankintaa. Uudet pelaajat ovat nuorta polvea.

Hankinnoista kolme on hyökkääjiä ja kaksi puolustajia.

Hyökkääjä Aleksi Sinkkosen, 23, kanssa seura on solminut 1+1-vuotisen diilin. Hän menee Mikkeliin hommiin Imatran Ketterästä. Pelicansista siirtyvän sentterin Aaro Chronsin, 20, sopimus on suoraan kaksivuotinen.

23-vuotiaalla hyökkääjällä Elias Koposella on tryout-jakso elokuun loppuun, mutta hänellä on sen panoksena kaksivuotinen sopimus.

Puolustaja Patrik Satosaaren, 24, sopimus on mallia 1+1, sisältäen elokuun loppuun kestävän koejakson. Niin ikään puolustustehtävissä toimivalla Elias Ruusulla, 24, on tässä vaiheessa vain tryout-sopimus elokuun loppuun.

Jukurien päävalmentajana jatkaa ensi kaudella Jonne Virtanen.