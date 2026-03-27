Jääkiekon SM-liigan kuumimpiin maalivahteihin lukeutuva Eetu Randelin välttää tutkimasta liikaa koko ajan kehittyviä edistyneitä tilastoja.
Wisehockeyn tuottamien tilastojen tarkkuuteen on kohdistunut tällä Liiga-kaudella paljon epäilyksiä, mutta kun lukemat ovat samaa luokkaa kuin Eetu Randelinilla, niihin kannattaa jo kiinnittää huomiota.
24-vuotias Randelin on torjunut vastustajilta maalipaikkoja pois peräti 23,5 maalia yli odottaman. Vastustaja teki siis lähes yhden maalin odotettua vähemmän per ottelu silloin, kun Randelin seisoi tolppien välissä.
Lukema oli SM-liigan runkosarjassa paras, mutta Randelin kertoo itse katsovansa vain yhtä tilastosaraketta.
– Voittotilastoa. Tuntuu, että nykypäivänä tilastoidaan vähän kaikenlaista, mutta en itse tykkää liikaa niitä seurata ja sekoittaa niillä päätä, Randelin kertoo MTV Urheilulle.
Randelin on kärjessä myös pelattujen otteluiden voittoprosentilla mitattuna. Lauantaina käynnistyvissä puolivälierissä hän ottaa mittaa vastustaja Pelicansin
Millainen maalivahti Mikkelistä lähtöisin oleva Randelin kokee olevansa? Tästä lisää jutun videolla.
KooKoo–Pelicans puolivälierissä
La 28.3. klo 17.00 KooKoo–Pelicans
Ma 30.3. klo 18.30 Pelicans–KooKoo
To 2.4. klo 18.30 KooKoo–Pelicans
La 4.4. klo 17.00 Pelicans–KooKoo
Tarvittaessa
Ti 7.4. klo 18.30 KooKoo–Pelicans