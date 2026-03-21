Siilinjärvellä on tapahtunut henkilöauton ulosajo.
Ilmoitus onnettomuudesta tuli tänään iltakuuden jälken. Ilmoituksen mukaan henkilöauto oli suistunut ajoradalta Valtatie 5:llä, Siilinjärven pohjoispuolella, Pöljän kohdalla.
Ajoneuvossa oli kuljettajan lisäksi kaksi matkustajaa. Ensihoito kuljetti kaikki ajoneuvossa olleet henkilöt hoidettaviksi Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.
Ensitiedon mukaan kaksi henkilöistä loukkaantui vakavasti ja yksi lievemmin.
Onnettomuuden tutkinta on kesken ja poliisi sekä pelastuslaitos ohjaa liikennettä tapahtumapaikalla.