Suomen moukaritähdet Krista Tervo ja Silja Kosonen tarjosivat näyttävän kilvoittelun juhannuspäivänä Kuortaneella. Tänään voitto meni Tervolle lukemin 76,56.
Tervo heitti komean sarjan, jossa heikoin tulos kantoi 72,97. Vain viimeisellä kierroksella moukarisuoritus oli yliastuttu. Voittotulos irtosi kolmannen kierroksen kiskaisulla.
Kosonen oli toinen kakkoskierroksen tempaisulla 76,23. Kosonen sai vain kolme hyväksyttyä heittoa aikaan, mutta ne kaikki kantoivat yli 74 metriä.
Kisan kolmas oli Yhdysvaltain Jillian Shippee lukemin 69,81.
Moukarinheiton Suomen ennätys on Tervon Bergenissä toukokuussa lataama 77,35.