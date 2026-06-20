Tässä helppo kattausvinkki kesän rentoihin aamupalahetkiin.
Kaipaatko helppoa ideaa kesän aamupalapöytään? Keittiöpyyhkeestä syntyy kätevä leipäkori, joka tuo kattaukseen lämpöistä tunnelmaa.
Tässä helppo kattausvinkki kesän rentoihin aamupalahetkiin.
Kaipaatko helppoa ideaa kesän aamupalapöytään? Keittiöpyyhkeestä syntyy kätevä leipäkori, joka tuo kattaukseen lämpöistä tunnelmaa.
Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.
Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa.
Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.