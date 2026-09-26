Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala näkee rallikauden poikkeuksellisessa päätöksessä parikin hyvää asiaa.

Kauden viimeisessä osakilpailussa mestaruudesta taistelee kolme Toyota-kuljettajaa. Piikkipaikalla on Elfyn Evans, josta Sami Pajari on 17 ja Oliver Solberg 21 pisteen päässä.

Jos kolmikon voimasuhteita tarkastellaan viimeisten kilpailujen tulosten perusteella, nuoret haastajat Pajari ja Solberg ovat olleet vahvassa iskussa. Pajari voitti ennen Chileä ajetun Paraguayn MM-rallin, ja Solberg puolestaan oli ykkönen Chilessä.

Evansin edellinen voitto tuli toukokuussa ajetusta Japanin osakilpailusta. Kesällä ajettuihin soraralleihin walesilainen joutui lähtemään MM-sarjan kärkimiehenä ensimmäisenä autona, mikä antoi takaa-ajajille paremmat lähtökohdat.

Paljon on siis pelissä Sardiniassa, mutta varmaa on se, että MM-sarja saa joka tapauksessa uuden mestarin.

– Tässä on ehkä kaksi hyvää näkökulmaa. Ennen kaikkea saadaan uusi mestari, ja se on hieno asia. Toinen asia on se, että nyt kausi loppuu hieman aikaisemmin, Latvala toteaa.

Kauden oli tarkoitus päättyä Saudi-Arabiaan marraskuun puolivälissä. Kilpailu kuitenkin poistettiin MM-kalenterista Lähi-idän epävakaan tilanteen vuoksi.

Latvala näkee, että poikkeuksellisen pitkä tauko voi auttaa uusia tiimejä, kun rallin MM-sarjassa siirrytään ensi vuonna uuteen tekniseen aikakauteen.

– Kun uusi kausi alkaa ensi vuonna, se antaa kaikille enemmän aikaa valmistautua siihen. Ehkä siinä voi olla vielä mahdollisuuksia saada mukaan jopa uusia tiimejä, koska aikataulu helpottaa hieman.

– Tässä on siis kaksi hyvää asiaa: tämä kausi loppuu nyt aikaisemmin, ja lisäksi saadaan uusi mestari.