Poikkeuksellinen sääntö otetaan käyttöön myös Sardinian MM-rallissa, joka päättää rallin MM-kauden ensi viikolla.
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Hankookin renkaat ja niiden kestävyys ovat olleet yksi kestopuheenaiheista myös tällä kaudella. Varsinkin elokuun lopussa ajetussa Paraguayn MM-rallissa nähtiin melkoinen rengashärdelli, kun useat huippukuljettajat kärsivät renkaiden voimakkaasta kuoriutumisesta.
Tilanteeseen reagoitiin jo edellisessä osakilpailussa Chilessä. Rallin MM-sarjan sääntöjen mukaan tehdastiimien Rally1-autoissa saa käyttää sorallin aikana enintään 28 rengasta, mutta Chilessä määrä nostettiin 36 renkaaseen kisaviikonlopun aikana.
Nyt Kansainvälinen autoliitto FIA on ilmoittanut, että poikkeussääntö on voimassa myös Sardinian MM-rallissa. Kauden päätöskisassa pääluokan kuljettajilla on käytössään kaikkiaan 40 rengasta.
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Paraguayn tapaan kuljettajat saavat vaihtaa renkaita kesken lenkin välitankkauspisteellä. Tavallisesti uusia renkaita saa käyttöön vain huoltotauolla, mutta nyt se on mahdollista myös erikoiskokeiden välillä.