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Paraguayn tapaan kuljettajat saavat vaihtaa renkaita kesken lenkin välitankkauspisteellä. Tavallisesti uusia renkaita saa käyttöön vain huoltotauolla, mutta nyt se on mahdollista myös erikoiskokeiden välillä.

Nyt Kansainvälinen autoliitto FIA on ilmoittanut, että poikkeussääntö on voimassa myös Sardinian MM-rallissa. Kauden päätöskisassa pääluokan kuljettajilla on käytössään kaikkiaan 40 rengasta.

Hankookin renkaat ja niiden kestävyys ovat olleet yksi kestopuheenaiheista myös tällä kaudella. Varsinkin elokuun lopussa ajetussa Paraguayn MM-rallissa nähtiin melkoinen rengashärdelli, kun useat huippukuljettajat kärsivät renkaiden voimakkaasta kuoriutumisesta.

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Sami Pajari jahtaa vielä MM-titteliä Sardiniassa.

Sami Pajari jahtaa vielä MM-titteliä Sardiniassa. Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein

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