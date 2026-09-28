MM-rallin kausi 2026 huipentuu 13. osakilpailuun, Sardinian MM-ralliin Italiassa 1.–4. lokakuuta. Tästä jutusta löydät soralla ajettavan rallin ohjelman ja lähetysajat.

Kauden viimeiseksi kisaksi Saudi-Arabian osakilpailun perumisen jälkeen jäävä Sardinian MM-ralli käynnistyy mielenkiintoisista asetelmista.

Toyotan Elfyn Evans on iso ennakkosuosikki mestariksi, mutta walesilaisen tiimikaverit Sami Pajari ja Oliver Solberg uhkaavat häntä vielä 17:n ja 21 pisteen päässä.

Evans ei poikkeuksellisesti aja Sardiniassa valmistajien MM-pisteistä. Toyota on jo varmistanut mestaruuden.

Dirtfishin mukaan ratkaisun taustalla on mahdollisuus vaihtaa Evansin moottori ennen kauden päätöskisaa. Evansin moottorissa oli enemmän kilometrejä kuin Pajarin ja Solbergin vastaavissa, sillä Solbergin voimanlähde vaihdettiin kesäkuussa ajetun Kreikan MM-rallin ulosajon seurauksena. Pajarin menopeliin on voinut tehdä moottoriremppaa vapaasti, sillä suomalainen ajaa vastaavanlaisella autolla, mutta nimellisesti Toyotan kakkostiimissä.

Dirtfishin jututtama kilpailijatallin edustaja ei näe vaihdoksella välttämättä suurta merkitystä auton suorituskykyyn, mutta se tuo lisäturvaa. Evans on ajanut samalla moottorilla huhtikuusta lähtien.

– Jonkinlaiset luotettavuusongelmat ovat aina mahdollisia, kun moottorilla on ajettu useita kilpailuja.

– Tämä tuntuu todella reilulta tavalta tasoittaa pelikenttää MM-taistossa, lähde toteaa.

Kauden 13. osakilpailulla on mittaa 307,15 erikoiskoekilometriä.

Sardinian MM-rallin ohjelma 2026:

Torstai 1.10.

10.01 Testierikoiskoe, Monte Baranta (3,27 km) 17.05 EK1 Ittiri Arena Show (2,21 km) 18.00 Huolto A, Alghero (15 min)

Perjantai 2.10.

9.01 EK2 Tula–Erula 1 (18,77 km) 10.01 EK3 Su Filigosu–Lerno 1 (17,83 km) 11.08 EK4 Monti di Ala–Sa Conchedda–Lerno 1 (23,23 km) 13.40 Huolto B, Alghero (30 min) 15.31 EK5 Tula–Erula 2 (18,77 km) 16.31 EK6 Su Filigosu–Lerno 2 (17,83 km) 17.38 EK7 Monti di Ala–Sa Conchedda–Lerno 2 (23,23 km) 19.50 Huolto C, Alghero (45 min)

Lauantai 3.10.

09.01 EK8 Lerno–Sa Conchedda–Monti di Ala 1 (24,14 km) 10.11 EK9 Coiluna–Loelle 1 (24,83 km) 11.07 EK10 Solorche 1 (12,86 km) 13.13 Huolto D, Alghero (30 min) 15.31 EK11 Lerno–Sa Conchedda–Monti di Ala 2 (24,14 km) 16.41 EK12 Coiluna–Loelle 2 (24,83 km) 17.37 EK13 Solorche 2 (12,86 km) 19.36 Huolto E, Alghero (45 min)

Sunnuntai 4.10.

9.31 EK14 Osilo–Tergu 1 (23,71 km) 11.05 EK15 Sassari–Argentiera 1 (7,10 km) 12.38 EK16 Osilo–Tergu 2 (23,71 km) 14.23 Renkaidenvaihto, Porto Torres (15 min) 15.15 EK17 Sassari–Argentiera 2, Power Stage (7,10 km)

Sardinian MM-rallin lähetykset MTV:llä:

Torstai 1.10.

Klo 10.00 Testierikoiskoe

Klo 16.30 Pre Show (englanninkielinen)

Klo 16.45 EK1

Klo 22.35 Rallisirkus (MTV3)

Perjantai 2.10.

Klo 8.45 EK2–4

Klo 15.15 EK5–7

Klo 19.15 Service Park (englanninkielinen)

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Lauantai 3.10.

Klo 8.45 EK–10

Klo 12.45 Service Park (englanninkielinen)

Klo 15.15 EK11–13

Klo 19.15 Service Park (englanninkielinen)

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Sunnuntai 4.10.

Klo 9.15 EK14

Klo 11.00 EK15

Klo 12.30 EK16

Klo 14.30 MM-rallistudio (myös MTV3)

Klo 15.00 EK16 – Power Stage (myös MTV3)

Klo 16.30 MM-rallistudio (myös MTV3)

Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa MTV Max -kanavalta sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna mtv.fi/ohjelmat/mm-ralli.