Masked Singer Suomi -kauden ensimmäisessä jaksossa Etsivä poisti maskinsa.

Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 8. tuotantokausi starttasi Maikkarilla 1. lokakuuta. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja ja Benjamin, rinnallaan uusi etsivä Krista Siegfrids. Lisäksi joka viikko jaksoissa nähdään yksi vieraileva etsivä.

Starttijaksossa paneeliin liittyi Arja Koriseva.

Ensimmäiset Masked Singer Suomi -hahmot nousivat lavalle.MTV OY / Saku Tiainen

Hahmoista starttijaksossa lavalle nousivat ensimmäiset seitsemän, eli Molli, AI, Etsivä, Keiju, Hurja Mangusti, Räsynukke ja Kuoriainen. Maskinsa joutui ensimmäisenä poistamaan Etsivä.

Kataja arpoi kahden välillä. Hänen mukaansa maskin takana olisi joko Seksikäs-Suklaa tai Heikki Ranta. Lopulta Etsivän maskin takaa paljastui Seksikäs-Suklaa.

– Benkku, miten sinä et tiennyt, hän sanoi paljastuksen jälkeen.

– Minulle tulee tyhmä fiilis. Olisi minun pitänyt tietää, Benjamin vastasi.