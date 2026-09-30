Chad Lowen 13-vuotias tytär on kuollut.
Yhdysvaltaisnäyttelijä Chad Lowen ja tuottaja Kim Painterin 13-vuotias Fiona-tytär on kuollut.
– Olemme surun murtamia rakkaan Fionan menetyksestä, People-lehden saamassa lausunnossa sanotaan.
Fionaa kuvaillaan rakastavaksi nuoreksi tytöksi, joka oli fiksu, luova ja rakasti tanssia.
– Hänen sisarensa ihailivat häntä, ja vanhempansa rakastivat häntä syvästi. Itse asiassa hän oli elämämme valo, perhe kertoi.
He kehottavat lausunnossaan mielenterveyden kanssa kamppailevia ihmisiä hakemaan apua kriisipuhelimista.
Chad Lowe on näyttelijä Rob Lowen veli. Lowe voitti Emmy-pystin Elämä voittaa -sarjasta vuonna 1993. Hänet on nähty myös sarjoissa Valehtelevat viettelijät sekä Supergirl.
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