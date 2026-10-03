Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala ei pidä Sami Pajarin mestaruusmahdollisuuksia enää realistisina.

Sardinian MM-rallin lauantaipäivä tarjosi monenlaisia käänteitä. Rallissa toisena ollut Hyundain Thierry Neuville joutui keskeyttämään 11. erikoiskokeella.

Seuraavalla erikoiskokeella Adrien Fourmaux kärsi rengasrikon ja putosi viidenneksi. Päivän viimeisellä etapilla ranskalainen nousi kuitenkin takaisin Elfyn Evansin edelle neljänneksi.

Mestaruustaistossa yhä mukana oleva Toyotan Oliver Solberg lähtee päätöspäivään kärkipaikalta, mikä tarkoittaa sitä, että ruotsalaisen mestaruushaaveet ovat yhä elossa.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala on jännittänyt käynnissä olevaa kamppailua työtuolinsa reunalta.

– Kyllä tässä kieltämättä aika hermostunut on ollut. Yhdessä vaiheessa näytti siltä, että Oliver ajaa aika kovasti riskillä. Mua rupesi jännittämään. Tuntui, ettei hän pysy siellä. Kyllä se vain hienosti handlasi sen tilanteen, Latvala sanoo.

Evans lähti kauden viimeiseen ralliin MM-sarjan kärjestä. Ero Sami Pajariin oli 17 pistettä ja Solbergiin 21. Sardiniassa Evans on tällä hetkellä viidentenä.

Jos Solberg voittaisi ja Evans jäisi viidenneksi, kutistuisi kaksikon välinen ero vain kuuteen pisteeseen. Se tarkoittaisi myös sitä, että Solberg voisi supersunnuntaista ja Power Stagesta saaduilla lisäpisteillä nousta jopa mestariksi.

Latvala painottaa, että Evansinkin on vielä sunnuntaina nostettava vauhtiaan napatakseen uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden.

– Hän pudotti pikkuisen liikaa vauhtia. Elfynin pitää ottaa sunnuntailta neljänneksi korkeimmat pisteet ja Power Stagelta kolmanneksi korkeimmat pisteet tai toiste päin. Tietysti vaatii sen, että Solbergin pitää voittaa kaikki. Evans ei voi ihan ajaa terveisiä. Joutuu pikkuisen nostamaan vauhtia huomenna, Latvala toteaa.

Pajarin osalta mestaruus näyttäisi nyt karkaavan suomalaisen käsistä. Tätä mieltä on myös Latvala.

– Sami ei ole päässyt ihan sellaiseen fiilikseen täällä. On ajanut tasaista suoritusta. Perjantaina olisi ollut niin tärkeä saada tuo lähtöpaikka lauantaille. Hän ei ihan saanut parasta ajorytmiä päälle. Siltä lähtöpaikalta on tosi vaikea enää tulla. Kyllä se huominen on hänen osaltaan vaikea. Molemmille pitäisi tulla jotain ongelmia, jotta Sami pystyisi nousemaan mestariksi, Latvala myöntää.

Perjantaina ajetaan vielä neljä erikoiskoetta.