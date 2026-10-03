Kajaanissa kiinniotettua autoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.
Oulun poliisin Kajaanin liikenneryhmä mittasi tänään aamulla kovan ylinopeuden. Henkilöauto kulki 162 kilometrin tuntivauhdilla Kajaanissa Kontiomäentiellä, jossa on nopeusrajoitus 100 km/h.
Poliisipartio lähti ajoneuvon perään ja kytki pysäytysvalot päälle.
Ajoneuvo ei kuitenkaan noudattanut pysäytysmerkkiä vaan pyrki pakoon. Poliisi kertoo, että pakeneva ajoneuvo ajoi päin punaisia liikennevaloja neljä kertaa aiheuttaen vakavia vaaratilanteita.
– Pyrkiessään pakoon kuljettaja ajoi 155–160 km/h nopeutta tieosuudella, jossa rajoitus on 60 km/h, poliisin tiedotteessa kerrotaan,
Ajoneuvo saatiin lopulta pysäytettyä Tornitielle 12 kilometrin seurannan jälkeen.
Kuljettajan epäillään olleen huumausaineen vaikutuksen alainen. Henkilöautoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.