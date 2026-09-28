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Seela Sella on kuollut – rakastettu näyttelijä nähtiin seitsemällä vuosikymmenellä | MTV Uutiset

Seela Sella on kuollut – rakastettu näyttelijä nähtiin seitsemällä vuosikymmenellä 2:20 Seela Sella on kuollut – näistä hänet muistetaan Julkaistu 28.09.2026 13:02 Rebeca Romero Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän oli kuollessaan 89-vuotias. Näyttelijälegenda Seela Sella on ollut suomalaisten rakastama näyttelijä seitsemällä vuosikymmenellä. Hänen uransa jatkui aktiivisesti vielä yhdeksänkympin lähestyessä. Urallaan Sella oli Suomen kysytyimpiä näyttelijöitä, jonka osaaminen ulottui teatterirooleista vaativiin monologiesityksiin. Valkokankaalla Sella oli karismaattinen tulkitsija, jonka persoona veti yleisöä katsomoihin koko uran ajan. Lue lisää: Jarkko Martikainen vieraili äskettäin Seela Sellan luona sairaalassa – tällainen näyttelijän vointi on nyt Tampereelta teatterikoulusta lavoille ja valkokankaalle Tampereella syntynyt Sella valmistui teatterikoulusta vuonna 1959. Hän on työskennellyt useissa Suomen merkittävimmistä teatteri-instituuteista, kuten Helsingin Kaupunginteatterissa ja Suomen Kansallisteatterissa. Valkokankaalla hänet on nähty lukuisissa klassikoissa ja uudemmissa menestyselokuvissa. Elokuvarooleihin Sellalla oli kysyntää läpi uransa. Sella palkittiin työstään muun muassa Pro Finlandia -mitalilla. Hän voitti urallaan myös kaksi Jussi-palkintoa.

Seela Sella nähtiin Teräsleidit-elokuvissa.

Sami Siilin

Syöpä otti otteen

Sellalla diagnosoitiin keväällä 2026 alanielun syöpä. Sädehoidot päättyivät kesäkuussa, minkä jälkeen hän kärsi vaikeista hoitojen jälkeisistä haittavaikutuksista. Syöminen ja puhuminen oli hänelle hoitojen jälkeen vaikeaa ja kivualiasta.

Sella palasi kuitenkin lyhyeksi aikaa lavalle kesällä Rakkauskirjeitä-esityksessä yhdessä Esko Roineen kanssa.

Esko Roine ja Seela Sella nähtiin vielä kesällä yhdessä lavalla.

Elokuussa 2026 Sella joutui jälleen sairaalahoitoon. Hän kertoi tuolloin MTV Uutisille vointinsa huonontuneen äkillisesti, ja pian selvisi, että syöpä oli uusiutunut.

Hän oli naimisissa suomenjuutalaisen näyttelijän Elis Sellan kanssa tämän kuolemaan (1992) saakka. Seela Sella kääntyi juutalaisuuteen vuonna 1969 ja on ollut pitkään aktiivinen Helsingin juutalaisessa seurakunnassa. Pariskunnalla oli kaksi lasta, Ilana ja Ariel.