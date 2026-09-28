Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän oli kuollessaan 89-vuotias.
Näyttelijälegenda Seela Sella on ollut suomalaisten rakastama näyttelijä seitsemällä vuosikymmenellä. Hänen uransa jatkui aktiivisesti vielä yhdeksänkympin lähestyessä.
Urallaan Sella oli Suomen kysytyimpiä näyttelijöitä, jonka osaaminen ulottui teatterirooleista vaativiin monologiesityksiin.
Valkokankaalla Sella oli karismaattinen tulkitsija, jonka persoona veti yleisöä katsomoihin koko uran ajan.
Lue lisää: Jarkko Martikainen vieraili äskettäin Seela Sellan luona sairaalassa – tällainen näyttelijän vointi on nyt
Tampereelta teatterikoulusta lavoille ja valkokankaalle
Tampereella syntynyt Sella valmistui teatterikoulusta vuonna 1959. Hän on työskennellyt useissa Suomen merkittävimmistä teatteri-instituuteista, kuten Helsingin Kaupunginteatterissa ja Suomen Kansallisteatterissa. Valkokankaalla hänet on nähty lukuisissa klassikoissa ja uudemmissa menestyselokuvissa.
Elokuvarooleihin Sellalla oli kysyntää läpi uransa. Sella palkittiin työstään muun muassa Pro Finlandia -mitalilla. Hän voitti urallaan myös kaksi Jussi-palkintoa.