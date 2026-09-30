Seela Sella haudattiin juutalaisen perinteen mukaan nopeasti.

Näyttelijä Seela Sella saatettiin haudan lepoon tiistaina Helsingin juutalaisella hautausmaalla. Sella kuoli maanantaina.



Juutalaisuudessa vainaja pyritään hautaamaan mahdollisimman pian, usein jo vuorokauden kuluessa kuolemasta.

Taustalla on uskonnon käsitys vainajan kunnioittamisesta: Hautaamista ei viivytetä tarpeettomasti. Sapatti ja uskonnolliset juhlapäivät voivat kuitenkin vaikuttaa ajankohtaan.



Seela Sellalle juutalainen perinne oli henkilökohtaisesti tärkeä asia.

Hän oli tehnyt yli 40 vuotta vapaaehtoistyötä Helsingin juutalaisessa seurakunnassa ja osallistunut vainajien pesemiseen ja valmisteluun hautaamista varten.

Hän kertoi työn auttaneen häntä pääsemään eroon kuolemanpelosta.

Kun ihminen kuolee, käynnistyy pitkä prosessi

Juutalaisessa perinteessä hautajaisista käynnistyy vuoden mittainen suruaika, johon kuuluu useita erilaisia käytäntöjä.

Helsingin juutalainen seurakunnan puheenjohtaja Chaya Votkin kertoo, että kun juutalaisyhteisö saa tietoonsa juutalaisen kuolleen, seurakunta ilmoittaa asiasta hautausapuyhdistykselle. Suomessa kaikki sen jäsenet ovat vapaaehtoisia.

Hautausapuyhdistys hoitaa hautajaisten käytännön järjestelyt.

– Hautaus tapahtuu mahdollisimman nopeasti Tooran käskystä. Siinä sanotaan, että vainaja pitäisi mielellään haudata saman päivän aikana, että häntä ei pidetä yön yli. Suomessa se ei ole mahdollista. Meillä hautajaisiin menee päivä tai pari vuodenajan mukaan, Votkin selvittää Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Toora on juutalaisuuden pyhä lakikirja ja uskonnon keskeisin teksti. Sillä tarkoitetaan yleensä Raamatun viittä ensimmäistä kirjaa.

Votkinin mukaan vainaja valmistellaan hautaamista varten pesemällä hänet ja kietomalla käärinliinoihin.

– Sitten vainaja laitetaan hyvin yksinkertaiseen puuarkkuun. Naulatkin ovat puuta, ja kaikki muutkin materiaalit maatuvia.