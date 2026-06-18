Santahaminan sotilassaarella on kuluneen viikon aikana todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemiatapauksia.
Jänisruttoon sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja, kertovat Kaartin jääkärirykmentti ja Maanpuolustuskorkeakoulu.
Kaikki sairastuneet saavat hoitoa ja ovat hyvävointisia, tiedotteessa kerrotaan.
Sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella Helsingissä. He ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle.
Kyseessä on harvinainen tauti, ja taudin tyypilliset tartunnat tapahtuvat luonnossa hyönteisten kautta.
Tauti ei tartu ihmisestä toiseen.