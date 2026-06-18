Toyotan Sami Pajari on ollut yksi rallin MM-sarjan tämän kauden suurista onnistujista. Suomalaiskuljettaja on ottanut selvän kehitysloikan viime kaudesta ja noussut vakiokasvoksi palkintokorokkeelle.

Seitsemän osakilpailun jälkeen Pajari on yltänyt palkintosijoille jo viidesti, ja ensimmäinen pääluokan osakilpailuvoitto vaikuttaa olevan enää ajan kysymys.

Pajari on kerännyt kauden aikana 96 MM-pistettä, mikä riittää kuljettajien MM-sarjan neljänteen sijaan. Eroa sarjaa johtavaan tallikaveri Elfyn Evansiin on 55 pistettä, mutta toisena oleva Takamoto Katsuta on vain 35 pisteen päässä.

MTV Urheilu kysyi Pajarilta suoraan, onko kausi mennyt jopa odotuksia paremmin sinne ylärekisteriin.

– On se ehkä mennyt, mutta en ole mielestäni juurikaan sitä edes miettinyt, eikä sitä tarvitse miettiä jatkossakaan. Varmaan sitten Saudeissa katsotaan se tilanne, mikä se on ja mitä on otettavissa, Pajari sanoi.

Suomalainen korostaa keskittyneensä koko ajan omaan tekemiseensä sen sijaan, että seuraisi pistetilannetta tai miettisi mahdollisia mestaruushaaveita. Sen miettiminen kun ei varsinaisesti auta mitään.

– Olen koettanut koko ajan tehdä vain sitä omaa duunia mahdollisimman hyvin ja ottaa jokaisesta kisasta opit matkaan. Ihan hyvin on taso noussut.

Vaikka tulostaso on noussut selvästi, Pajari ei koe kehityksensä olleen äkillistä. Hän korosti viime vuoden aikana useaan otteeseen olevansa vasta harjoittelemassa pääsarjan metkuja, ja nyt tämä on palkittu.

– Viime loppukaudesta alkoi olla jo vauhtia ja hyviä sijoituksia. Tämä on ollut tavallaan luonnollista jatkumoa siihen. En ole kokenut koskaan, että yhden yön yli olisi tullut mitään valtavia askeleita eteenpäin.