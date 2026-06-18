Avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen puheenjohtajan Tuukka Kurun vihapuhesyyte kaatui tänään Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa, kertoo Hämeen Sanomat.
Kurua vastaan oli nostettu syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjä oli Hämeen Sanomien mukaan vaatinut Kurulle sakkorangaistusta tämän sosiaalisessa mediassa julkaisemasta viestistä. Siinä Kuru kirjoitti "vieraslajin aggressiivisesta soluttautumispyrkimyksestä" Suomeen.
Oikeus päätti hylätä syytteen, koska viestin merkityksestä jäi asian ratkaisseen käräjätuomarin mukaan varteenotettava epäilys.