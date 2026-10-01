Rallin MM-sarjan kärki Elfyn Evans tulee kärsimään valtavasti aura-autona olemisesta Sardinian osakilpailussa perjantaina, MTV Urheilun Tomi Tuominen linjaa.

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Kokenut rallikartturi ja -toimittaja Tuominen antoi ennakkoarvionsa kauden viimeisestä ja maailmanmestaruuden ratkaisevasta kisasta MTV Uutiset Livessä keskiviikkona.

Toyotan Elfyn Evans on tukevasti MM-sarjan kärjessä 17 pisteen erolla tiimikaveriinsa Sami Pajariin ja 21 pinnan kaulalla kolmanteen Toyota-tähteen Oliver Solbergiin. Jaossa on vielä maksimissaan 35 pisteen potti.

Johto on merkittävä, muttei niin iso, että se kestäisi Evansilta merkittäviä teknisiä ongelmia tai ulosajoja.

Lisäksi Evans joutuu MM-kärkenä auramieheksi perjantaina, kun hän starttaa erikoiskokeille ensimmäisenä. Säästä on ennustettu aurinkoista ja kuivaa, mikä lisää aurausefektiä sorakisoissa.