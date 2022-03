Lähes 1,5 miljoonaa suomalaista sairastaa kavalasti pahenevaa oireyhtymää – suurin osa tietämättään

Juttu on uusinta toukokuulta 2021, ja julkaisemme sen uudelleen kansallisen uniapneapäivän 16.3.2022 vuoksi.

Suomessa vähintään lievää uniapneaa sairastaa arviolta 1 460 0000 henkilöä, Lääkärilehden selvitys paljastaa. Erityisenä ongelma voi pitää sitä, että yli 80 prosenttia uniapneapotilaista on tunnistamatta ja siten hoitamatta, varoittaa unilääkäri ja dosentti Henri Tuomilehto.

Uniapnea kehittyy pikkuhiljaa vuosien saatossa lievemmästä taudista kohti vaikeampaa. Tuomilehdon mukaan uniapnean tunnistaminen on hankalaa, koska ihminen sopeutuu vallitsevaan olotilaan, vaikka se on kaukana normaalista.

Uniapnean oireet

Uniapnea ja sen aiheuttama väsymys lisäävät liikenneonnettomuuksien ja työtapaturmien riskiä. Uniapnea on myös vakava sydän- ja verisuonisairauksien sekä lisääntyneen kuolleisuuden riskitekijä. Aiemmin diagnosoitu uniapnea voi myös suurentaa vakavan koronavirustaudin todennäköisyyttä .

Uniapnean hoito

Tärkein uniapnealle altistava tekijä on ylipaino. Painonnousu on myös usein sairauden pahenemisen taustalla. Hyvä uutinen on, että jo 5 prosentin painonpudotus lievittää uniapneaa ja jopa parantaa sen. Esimerkiksi 100 kiloa painavalla henkilöllä 5 prosentin painonpudotus tarkoittaa laihtumista 95 kiloon.