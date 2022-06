Kuusi tapaa, joilla elimistö kertoo sinun juovan liikaa olutta: "Iso hälytysmerkki"

Ennen vakavien ongelmien kehittymistä elimistö antaa usein vihjeitä siitä, että alkoholinkäyttöä kannattaisi hillitä. Eat This, Not That -sivuston haastattelemat amerikkalaisasiantuntijat kertoivat, mitkä merkit paljastavat, että oluen siemailu tulisi pistää tauolle.

1. Verenpaine koholla

2. Korkea alkoholin sietokyky

– Mukautuminen voi kuulostaa oluen ystävästä hyvältä asialta, mutta se on oikeasti iso hälytysmerkki siitä, että juomista tulisi vähentää, ravitsemusterapeutti Kim Yawitz sanoo Eat This, Not That -sivustolle.