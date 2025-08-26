Taylor Swift meni kihloihin – esittelee muhkeaa sormustaan

Julkaistu 26.08.2025 20:34
Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Taylor Swift meni kihloihin.

Supertähti Taylor Swift meni kihloihin miesystävänsä NFL-tähti Travis Kelcen kanssa.

Pariskunta ilmoittaa ilouutisesta Instagram-tileillään.

– Englanninopettajasi ja urheilunopettajasi menevät naimisiin, julkaisun yhteyteen on kirjoitettu.

Kuvakimarassa pariskunta poseeraa romanttisesti puutarhassa. Yhdessä kuvassa Swift esittelee muhkeaa kihlasormusta.

Parin suhteesta alettiin huhuta vuoden 2023 syyskuussa, kun Swift bongattiin katsomosta useissa Kelcen NFL-peleissä.

