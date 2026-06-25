Taylor Swift ja Travis Kelcey menevät pian naimisiin.
The New York Times kirjoittaa, että poptähti Taylor Swiftin ja jalkapalloilija Travis Kelceyn häitä tanssittaisiin ensi viikolla New Yorkin Madison Square Gardenissa.
Lehden mukaan kaupungille on jätetty lupa-anomus, jonka mukaan legendaarisen areenan ympäristön kadut olisi suljettuna 2–4. heinäkuuta. Lehden tietojen mukaan hääjuhla järjestetään 3. heinäkuuta.
Lisäksi NYT tietää kertoa, että Kelceyn Kansas City Chiefs -joukkueen pelaajia olisi varannut hotellihuoneita Times Squaren Marriott Marquis -hotellista juuri kyseisille päiville.
Spekulaatiot käyvät kuumana, sillä kaupungin viranomaislähde on kertonut lehdelle, että areenalla juhlitaan hääjuhlia 3. heinäkuuta.
Lehden mukaan hääjuhla toisi kaaoksen keskelle Manhattanin vilkkainta turistisesonkia. Samalla viikolla kaupungissa järjestetään Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlallisuuksia sekä jalkapallon MM-kilpailujen ottelu. Kaupungissa varaudutaan ruuhkiin ja poliisivalvontaa on lisätty.
Julkisuuskonsultti Todd Shapiro toteaa lehdelle, että mikäli hääjuhla toteutuu kyseessä saattaa olla jopa MET-gaalan kaltainen spektaakkeli, joka tuo valtavan määrän faneja paikalle.
The New York Times on ottanut selvää, että areenan kalenteri on poikkeuksellisen tyhjä 29. kesäkuuta – 6. heinäkuuta välisenä aikana, joka lisää spekulaatioita entisestään.