Palkansaajien keskusjärjestö SAK laskee, että sen eduskuntavaaleihin ehdottama ohjelma vahvistaisi julkista taloutta vajaalla miljardilla eurolla.
SAK on esitellyt tänään maanantaina tavoitteitaan ensi kevään eduskuntavaaleihin.
Yksittäisistä SAK:n esittelemistä toimista eniten vaikutusta tulisi verotukien karsimisesta, kertoo SAK:n pääekonomisti Patrizio Laina STT:lle.
Järjestö ehdottaa suoriin yritystukiin maltillista tasoleikkausta toimialojen kilpailukyky ja huoltovarmuus huomioiden, esimerkiksi 10:tä prosenttia.
Lisäksi se ehdottaa viiden prosentin lähdeveroa osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen osingoille. Tämä koskisi myös esimerkiksi ammattiliittoja kuten SAK:ta.
Pääomatuloverotusta pitäisi järjestön mielestä kiristää.
SAK lisäisi pääomatuloverotukseen uuden portaan 100 000 euron pääomatulojen kohdalle. Tämän ylittävältä osalta veroprosentti olisi 40.
Nykyisellään pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja yli 30 000 eurosta 34 prosenttia.
Ansiosidonnaisen porrastus lievemmäksi
SAK katsoo myös, että työttömien toimeentuloa on parannettava. Esimerkiksi ansiopäivärahan porrastamisen myötä ansioturvan taso on laskenut osalla jopa perusturvan tasolle, järjestö katsoo.
SAK:n mukaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan porrastusta tulisi lieventää.
– Ensimmäinen porras tulisi vasta kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen, sanoi yhteiskuntapolitiikan osaston johtaja tiedotustilaisuudessa.