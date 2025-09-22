Valkoinen sateenkaari syntyy, kun valo taittuu sumusta, sillä sumussa vesipisarat ovat paljon pienempiä kuin sateessa.

Meteorologit saavat päivittäin kymmeniä sääkuvia MTV Uutisten lukijoilta ja maanantaiaamuna Hannun lähettämä kuva herätti meteorologi Jenna Salmisen huomion.

– Se on sumukaari, eli fogbow.

Sumukaari syntyy, kun aurinko paistaa sen näkijän selän takaa ja valo heijastuu sumusta.

– Se ei silti näytä täysin sateenkaarelta. Sateenkaaressa vesipisarat ovat jopa sata kertaa isompia kuin sumupisarat.

Salminen kertoo, että kun pisara on isompi, valo pääsee hajoamaan useaksi eri aallonpituudeksi, jolloin ihmissilmä havaitsee ne erivärisinä.

– Sumukaaressa valo ei pääse hajoamaan, ja lisäksi diffraktio “leventää” valon kaistaletta, mistä se tulee katsojan silmiin, jolloin sumukaaresta tulee leveä ja valkoinen.