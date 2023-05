Saako uimaan mennä shortseilla? Uimahallien säännöt selitettynä: "Ei suinkaan ole keksitty tyhjästä"

"Laatuvaatimuksia ei ole keksitty tyhjästä"

– Allasvedelle on Suomessa asetettu hyvin tiukat laatuvaatimukset, joiden lähtökohtana on asiakkaiden ja henkilökunnan terveyden suojelu. Laatuvaatimuksia ei suinkaan ole keksitty tyhjästä, vaan ne perustuvat useiden vuosikymmenten kokemuksiin. Enää ei ole paluuta aikoihin, jolloin uimahallin allashuoneessa kloorin haju oli sanoinkuvaamaton, uimahallikäynnin jälkeen silmät olivat punaiset ja kirvelevät ja iho haisi vahvasti kloorilta vielä kotonakin, selittää SUH:n tekninen asiantuntija Ilpo Johansson tiedotteessa.

Miksi klooria tarvitaan?

Nykyään on tiedossa, että erilaiset kloorin yhdisteet ovat terveydelle haitallisia. Klooria kuitenkin tarvitaan allasvedessä, jossa sen tehtävä on allasveden desinfiointi, ja kaikissa uimahalleissa käytetään klooria. Kloori reagoi kuitenkin herkästi allasvedessä olevan lian kanssa, jolloin se tuottaa terveydelle haitallisia kloorin yhdisteitä.

Tiesitkö? Kloorin haju voi tuoda mielleyhtymän puhtaudesta, mutta tosiasiassa, jos vesi on likaista, syntyy paljon sidottua klooria. Tämä aiheuttaa voimakkaan kloorin hajun.

Miksi hiukset ja kasvot pitää pestä ennen uima-altaaseen menoa? Miksei uimahallin saunaan saa mennä uima-asu päällä?

– Niissä uimahalleissa, joissa minkäänlaisia shortseja ei sallita voi perusteena olla esimerkiksi, etteivät uinninvalvojat voi tarkkailla kaikkien shortsien soveltuvuutta ja puhtautta. Oleellistahan on, että oli uima-asu mikä tahansa, tulee sen olla puhdas. Siitä ei saa irrota allasveteen mitään aineita ja jos on taskut, tulee taskujen olla tyhjennetty nenäliinoista ynnä muusta materiaalista, joka voi päätyä allasveteen.

Johanssonin mukaan uimashortsien sallimisen positiivinen puoli on havaintojen mukaan nuorten aktiivisempi käynti uimahalleissa.

Moni pohtii, saako uimahalliin mennä uimashortseilla. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n tekninen asiantuntija Ilpo Johansson kertoo MTV Uutisille, että valtaosassa Suomen uimahalleja uimahallikäyttöön soveltuvat uimashortsit on sallittu. Myös uimahalliin soveltuvat burkinit sallitaan.

Koska Suomessa on eri kokoisia, eri ikäisiä ja eri käyttöasteen omaavia uimahalleja, SUH muistuttaa, että altaiden puhdistusjärjestelmien tehokkuudessakin on eroja – huomattaviakin. Peseytymis- ja saunomisohjeistukset on luotu, jotta terveydensuojelun vaatimukset täytettäisiin kaikissa uimahalleissa ja kylpylöissä.