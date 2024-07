Minkä värinen uima-asu erottuu parhaiten vedestä?

Musta, punainen, oranssi ja purppura erottuvat

Efimov muistuttaa, että näkyvyyteen vaikuttaa myös se, millainen allas on kyseessä. Syvyyksiäkin on erilaisia.

Lisäksi näkyvyyteen voi vaikuttaa se, miten paljon altaassa on aiemmin jo uiskenneltu.

– Jos ollaan maauimalassa illalla ja siellä on tosi paljon ihmisiä pitkin päivää, niin luultavasti altaaseen on saattanut joutua esimerkiksi aurinkorasvaa. Veikkaan, että näkyvyys on ihan erilaista illalla kuin heti aamusta.